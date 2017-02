Latvali zmaga, ki jo je Neuville vrgel stran

Pred sezono ga je marsikdo že odpisal, tudi novi ekipi Toyote v prvem delu sezone večina ni pripisovala večjih možnosti v bojih za zmago v svetovnem prvenstvu. A po zelo solidnem nastopu v Monte Carlu je Jari-Matti Latvala na Švedskem naredil še korak naprej in s suvereno predstavo odpeljal enega od svojih najboljših relijev. Finski as, ki je bil zadnje štiri leta pri Volkswagnu povsem v senci svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja in zato tudi psihološko na tleh, je letos začel kot še nikoli in v tem sproščenem slogu je tudi dobil reli na Švedskem.



»Neverjetno. Nova ekipa, nov avtomobil in zmaga že na našem drugem reliju. Bil je fantastičen vikend. Še nikoli nisem odpeljal tako dobre zadnje hitrostne preizkušnje. Veliko mi je pomagal tudi vodja ekipe Tommi Mäkinen. Pred zadnjim dnevom mi je svetoval, naj le vozim in naj ne razmišljam o nastavitvah in podobno. Sezona zdaj postaja res zanimiva, vsekakor se bomo borili in poskušali ostati v vrhu,« je po zmagi povedal Latvala.



Pred zadnjim dnevom relija je imel Latvala le dobre štiri sekunde prednosti pred Ottom Tänakom (M-Sport), tudi Ogier (M-Sport) pa je na tretjem mestu zaostajal le 16 sekund. Toda Latvala je bil nato v odločilnem trenutku relija razred zase in se je hitro odlepil od Tänaka si in pripeljal četrto zmago na švedskem reliju.



Z izkupičkom sta bila v cilju zadovoljna tudi Tänak in Ogier. Estonec je bil hitrejši od moštvenega kolega, dobil je štiri hitrostne preizkušnje in v soboto popoldne resno zagrozil Latvali. Ogier sicer ni dobil niti ene hitrostne preizkušnje, s tretjim mestom pa je dobil pomembne točke v skupnem seštevku. Vodstvo v svetovnem prvenstvu je moral sicer vsaj za en reli predati Latvali.



Zadnji dan relija bi bil na Švedskem precej manj napet, če ne bi v soboto zvečer že drugič letos zmage zapravil Thierry Neuville (Hyundai). Belgijec je podobno kot v Monte Carlu na švedskem snegu vozil odlično in je bil občutno hitrejši od tekmecev. Dobro je izkoristil tudi boljši startni položaj, tudi šest dobljenih hitrostnih preizkušenj od prvih 13 izpeljanih dokazuje vrhunsko formo tako Neuvilla kot tudi Hyundaijevega dirkalnika. Neuville je imel pred 15. hitrostno preizkušnjo kar 43 sekund prednosti, toda nato je na kratki hitrostni preizkušnji v Karlstadtu zadel v betonski blok in poškodoval prednje levo kolo. S sovoznikom kar nista mogla verjeti, da sta vrgla stran še drugo zmago v sezoni.



Za Hyundai je dober reli odpeljal Dani Sordo, na drugi strani pa so Švedsko spet manj zadovoljni zapuščali pri Citroënu. Njihov prvi voznik Kris Meeke je zletel s ceste in reli končal šele na 12. mestu. Njihov prvi voznik je bil na petem mestu spet mladi Irec Craig Breen. Francozi na Švedskem niso dobili nobene hitrostne preizkušnje in tako po dveh relijih ostajajo le pri eni dobljeni Stephana Lefebvreja v Monte Carlu.



Potem ko so morali lani prireditelji reli skoraj odpovedati, na Švedskem letos ni primanjkovalo snega in ledu. Razmere za dirkanje so bile skoraj idealne. Vozniki so lahko do popolnosti izkoristili gume z žebljički in tudi letošnje izrazitejše aerodinamične dodatke, torej spojlerje na dirkalnikih. Hitrosti so bile naravnost osupljive. Tänak je imel na deveti hitrostni preizkušnji povprečno hitrost kar 137,8 km/h in drugo izvedbo te preizkušnje so zato iz varnostnih razlogov celo odpovedali. Novi dirkalniki, ki lahko z daljšim prestavnim razmerjem v menjalniku in diferencialu med drevesi dosežejo hitrost tudi 200 km/h, so tokrat očitno presenetili tudi pristojne za izbiro trase relija.



Svetovno prvenstvo v reliju se bo nadaljevalo v začetku marca v Mehiki. To bo prvi makadamski reli sezone, kjer se bo izrazila predvsem moč novih dirkalnikov WRC. Ker bo dirka na precejšnji nadmorski višini, imajo avtomobili manj moči kot običajno. Na makadamu bomo tudi dobili odgovor, ali bosta Neuville in Hyundai v tretje le zmagala (imela bosta odlični startni položaj), kako hiter bo na makadamu dvojec M-Sporta in ali lahko Toyota z Latvalo zmaga tudi na tej prevladujoči podlagi svetovnega prvenstva v reliju.