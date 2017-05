Ko zobe pokaže prvak Ogier

Po odpeljanih 19 hitrostnih preizkušnjah in 349 dirkaških kilometrih v zaledju Porta je bil v cilju šestega relija svetovnega prvenstva najbolj nasmejan svetovni prvak Sebastien Ogier. Prvič letos je bil francoski šampion, ki je bil v svetovnem prvenstvu z ekipo Volkswagna v zadnjih štirih sezonah nepremagljiv, resnično dobre volje. Na uvodnem reliju v Monte Carlu je zmagal predvsem zaradi napake Thierryja Neuvilla (Hyundai), na naslednjih dirkah pa je bil nemočen in za nameček nezadovoljen z nastavitvami forda fieste WRC. Pri M-Sportu so mu pred relijem izdelali povsem novega, ki je bil sicer enak kot predhodni, več pozornosti pa so tokrat namenili testiranjem in tako Ogierju omogočili boljše izhodišče. Vodja moštva Malcolm Wilson je pred startom povedal, da je bila prav napačna nastavitev delovanja diferenciala kriva za močno obrabo gum na prejšnjem reliju v Argentini.



»Občutek je res odličen, lepo je spet stati na najvišji stopnički. Zelo sem zadovoljen z dirkalnikom, zagotovo veliko bolj kot na prejšnjih relijih. Še vedno moramo delati, zahvala gre ekipi za ves trud v zadnjih tednih. Zmaga je vsekakor zasluga celotnega moštva,« je v cilju zadnje hitrostne preizkušnje, ko je tik pred koncem pred več tisoč gledalci opravil še z atraktivnim skokom Fafe, povedal Ogier.



To je bila že njegova peta zmaga na portugalskem reliju, s čimer se je izenačil z legendarnim Fincem Markkujem Alenom. V cilju je imel pred Neuvillom 15,6 sekunde, tretjeuvrščeni Dani Sordo (Hyundai) pa je zaostal že več kot minuto.



Ogier je tokrat prvi dan izgubil manj kot na prejšnjih makadamskih relijih. Po prvem dnevu je zaostajal le za pet sekund, tri hitrostne preizkušnje pozneje pa je že prevzel vodstvo. Ogierjev pohod na vodilno mesto je bila tudi posledica napake do takrat vodilnega Otta Tänaka. Estonec prav tako vozi za M-Sport in ima letos za seboj najboljšo sezono doslej. Tänak je na Portugalskem vodil od šeste hitrostne preizkušnje; pred dvanajsto je imel 6,3 sekunde prednosti pred Ogierjem in skoraj 19 sekund pred Neuvillom. Možnosti za dvojno zmago M-Sporta so se razblinile, ko je Estonec s kolesom zadel v brežino in izgubil debelo minuto. V cilju relija je bil Tänak uvrščen na četrto mesto.



Sledil mu je Craig Breen, ki je bil spet edina svetla točka letos razglašene Citroënove tovarniške ekipe. Kris Meeke in Stephane Lefebvre sta spet razbila svoja dirkalnika in končala daleč od dobitnikov točk za svetovno prvenstvo. Več so si želeli tudi pri Toyoti, pri kateri je Jari-Matti Latvala prvi dan relija za krajši čas vodil, a se nato prevrnil. Upočasnila ga je tudi visoka telesna vročina, tako da Finec ni mogel višje od končnega devetega mesta. Prvi dirkač Toyote je bil tako na sedmem mestu Juho Hänninen.



Portugalski reli še nikoli ni bil tako hiter kot letos. Ogier je 349 kilometrov hitrostnih preizkušenj odpeljal s povprečno hitrostjo natanko 94 km/h, kar je bilo še malenkostno hitreje kot leta 2013, ko je tu zmagal s tovarniškim Volkswagnovim dirkalnikom. Reli je tudi letos zaznamoval zelo velik obisk gledalcev. Čeprav je bilo med dirko več hujših nesreč, so vsaj obiskovalci reli spremljali disciplinirano. Torej povsem drugače kot v sredini osemdesetih, ko so na tem reliju v dveh letih umrli štirje gledalci. Če je bila takrat organizacija zelo pomanjkljiva, je danes nadzor nad obiskovalci veliko boljši. Območje okrog Porta, kjer kraljuje predvsem odsek pri že omenjenem skoku El Fafe, se je prav tako izkazalo kot zelo primerno za gostovanje relija za svetovno prvenstvo.



Sezona se bo junija nadaljevala z zahtevnim makadamskim relijem na Sardiniji. V boju za naslov svetovnega prvaka sta med vozniki kandidata predvsem Ogier in Neuville, med moštvi pa M-Sport in Hyundai. Toyota letos še ni nared za naskok na vrh, pri Citroënu pa se zdi, da jim lahko zelo slabo sezono reši pogodba z »odpadnikom« Andreasom Mikkelsenom. Norvežan, lani tretji dirkač sveta, je bil na Portugalskem spet razred zase v kategoriji WRC2.