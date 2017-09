Ko zaprem vizir, sem v svojem svetu

Cal Crutchlow (32) je eden najbolj karizmatičnih dirkačev razreda motoGP. Starši so mu dali ime po ameriški dirkaški legendi Calu Raybornu. Bil je britanski prvak razreda superbike 2006 in svetovni prvak razreda supersport v sezoni 2009. Od leta 2011 nastopa v razredu motoGP, v tem času je zamenjal tri proizvajalce – začel je z Yamaho, leta 2014 je bil tovarniški voznik Ducatija, od leta 2015 je v Hondini ekipi LCR. Dom, kjer živi z ženo in enoletno hčerko, si je ustvaril na otoku Man, a na tamkajšnjih znamenitih dirkah kljub temu ne želi dirkati. Velik garač, zasvojen s kolesarstvom, ki ga prakticira skoraj na profesionalen način. Na tipično angleški način, ki ne izdaja čustev, in brez dlake na jeziku nam je povedal nekaj več o sebi, svojih hobijih, družini in dirkanju.

Je res, da sestanki in intervjuji niso tvoja najljubša opravila? Kateri pa je najboljši del tvoj službe?

Oh, da, misli mi bereš! (Smeh.) No, tudi intervjuji so zelo pomembni, ker potem ljudje berejo o tebi in o tvojem športu, so bolj informirani, več vedo in tako širiš krog, ki spremlja motorizem. Če s tem lahko tudi promoviram motošport, mi to vsekakor ni odveč. Najljubši del pa je seveda vožnja na motorju. Ko zaprem vizir na čeladi, sem tam samo jaz; nihče mi ne govori v uho, ni mi treba poslušati pridig, nasvetov, samo jaz in motor sva. Sam sem v svojem svetu. Vedno pa se potrudim, da skupaj z ekipo poskušamo doseči kar najboljši rezultat, in takrat se počutim še posebno dobro. Kadar pa nam ne gre tako, kot smo si zastavili, se počutim za en d..k.

