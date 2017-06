Ko se ti povrhu zlomi še lučka

Lewis Hamilton je z Montrealom spletel prav posebno vez. Nič čudnega, ko pa je pred desetimi leti na tamkajšnji stezi, poimenovani po nepozabnem Gillesu Villeneuvu, slavil krstno zmago v formuli 1. Da mu dirkališče na otoku Notre Dame še posebno ustreza, je 32-letni as iz Stevenagea pri Londonu potrdil tudi minuli konec tedna, ko je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Izjemno predstavo je napovedal že v kvalifikacijah, v katerih je z rekordom proge (1:11,459) dosegel že 65. najboljši startni položaj. Z njim se je na 2. mestu večne lestvice (na vrhu z 68 kraljuje Nemec Michael Schumacher) izenačil z legendarnim Ayrtonom Senno, Brazilčeva originalna čelada, ki jo je prejel v dar, pa mu je očitno dala še dodatne (konjske) moči za dirko, na kateri je vodil od starta do cilja in vmes odpeljal še najhitrejši krog. Tako je vknjižil četrti dirkaški grand slam, s katerim je dohitel Jackieja Stewarta, Nigela Manslla, Sebastiana Vettla in Senno. Več jih imajo le Jim Clark (8) ter Alberto Ascari in Schumacher (po 5).

Za Hamiltona je bila to tretja zaporedna in skupno šesta zmaga na veliki nagradi Kanade, pot do nje pa je primerjal s sprehodom po parku. »Iz mercedesa mi tokrat ni bilo treba iztisniti maksimuma. No, to sem storil le enkrat – v najhitrejšem krogu. To je bilo pomembno, da sem videl, kako se izkažejo dirkalnik in gume. Dobil sem koristne podatke, ki mi bodo prišli prav pri nastavitvah v nadaljevanju sezone,« je pojasnil angleški zvezdnik, ki je imel v cilju za prvo letošnjo Mercedesovo dvojno zmago skoraj 20 sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Valtterijem Bottasom.

Ferrarijev adut Sebastian Vettel, vodilni v točkovanju za SP, se je moral za Danielom Ricciardom (Red Bull) sprijazniti z nehvaležnim 4. mestom, kar je njegova najslabša uvrstitev v sezoni. Iz boja za zmago je izpadel že v prvem zavoju, v katerem mu je drugi rdeči bik Max Verstappen z zadnjo gumo poškodoval prednje krilce. »To je bil eden od tistih dnevov, ko ti nič ne gre po željah. Ko se ti povrhu zlomi še lučka in si s sladoledom umažeš roke,« je komentiral 29-letni Nemec, čigar naskok v skupnem seštevku je pred največjim tekmecem Hamiltonom skopnel na 12 točk.