Ko o zmagi odloči 19 metrov

Reli za svetovno prvenstvo v Argentini je po 357 odpeljanih tekmovalnih kilometrih odločilo pičle 0,7 sekunde. Pri povprečni hitrosti zmagovalca Thierryja Neuvilla (Hyundai) 98,3 km/h to pomeni razliko komaj 19 metrov. Neuville je po prvem dnevu za svojim tekmecem Elfynom Evansom (Ford) zaostajal še za minuto, a je nato nadomestil zaostanek za Valižanom in dosegel drugo zaporedno zmago v sezoni.



Razlika sedem desetink sekunde je tretja najmanjša, kar jih je doslej odločilo reli svetovnega prvenstva. Najtesneje je bilo leta 2011 v Jordaniji, kjer je Sebastien Ogier ugnal Jari-Mattija Latvalo za dve desetinki sekunde, le desetinka več pa je leta 2007 na Novi Zelandiji odločila dvoboj Sebastiena Loeba (Citroën) in Marcusa Grönholma (Ford). Pri drugih relijih je razlika znašala več kot dve sekundi.



Tesen razplet argentinskega relija je bil odlična reklama za letošnje prvenstvo, v katerem je Neuville na peti postaji postal prvič dirkač z dvema zmagama. Belgijec je sicer najbolj vroči dirkač sezone, v kateri le zaradi svojih napak ni izkoristil velike prednosti na uvodnih dveh preizkušnjah v Monte Carlu in na Švedskem. Neuville se je z uspehom v Argentini prebil na tretje mesto v skupnem seštevku, v katerem še vedno vodita Ogier (M-Sport) in Latvala (Toyota).



Vodilna dirkača sta bila v Južni Ameriki v senci Neuvilla in Evansa. Ta je odpeljal svoj najboljši reli v karieri in prvi dan izkoristil dobro startno izhodišče ter z njim bolj čisto makadamsko cesto. Evans sicer vozi za poltovarniško moštvo kitajskega proizvajalca pnevmatik DMACK, ki se je s svojimi gumami že v preteklosti izkazal na vlažnem makadamu. »Izgubiti reli za tako malo je res težko, toda naučil sem se veliko in v prihodnje bom bolje branil prednost,« je dejal Evans, sin večkratnega britanskega prvaka Gywndafa. Drugi dan je zaradi prebitih gum in manjših tehničnih težav veliko izgubil in ni ponovil predstave z uvodnih hitrostnih preizkušenj.



Britanci z mladim Evansom kljub temu dobivajo novega dirkača za vrh svetovnega prvenstva, ki bo vsaj poskušal ponoviti del uspehov že pokojnih šampionov Colina McRaeja in Richarda Burnsa. Britanci sicer lahko stavijo tudi na Citroënova dirkača Krisa Meeka in Craiga Breena, ki pa sta neuspešno zaključila reli v Argentini. Meeke je celo dvakrat zletel s ceste, drugič po kar 14-kratnem prevračanju. Na srečo se ni ponovil razplet argentinskega relija iz leta 1985, ko se je v podobni nesreči skoraj smrtno ponesrečil znameniti finski as Ari Vatanen, ki je bil pozneje zaradi tega dogodka še več let psihološko zlomljen.



Z relijem v Argentini se je sicer začel paket petih zaporednih makadamskih relijev, ki veljajo za prave klasike svetovnega relija in bodo v boju za naslov letošnjega svetovnega prvaka morda že odločilni. Sodeč po predstavah na makadamu je v odlični formi predvsem Neuville, manj prepričljiva pa sta bila na zadnjih relijih Latvala in Ogier. Finec skupaj s Toyotinim moštvom še razvija dirkalnik yaris WRC, Ogier pa je bil tako na asfaltni Korziki kot tudi v Argentini nezadovoljen z obnašanjem ford fieste WRC. Z enakim avtomobilom je kljub vsemu Evans skoraj zmagal in ugnal aktualnega svetovnega prvaka za minuto in 24 sekund.