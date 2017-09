Kjer je Vettel, bo tudi uspeh

LJUBLJANA – Za Ferrari bi velika nagrada Singapurja po boleči Mercedesovi zaušnici pred dvema tednoma v Monzi težko prišla v bolj primernem času. Rdeči se namreč s Sebastianom Vettlom na čelu nadejajo, da bodo na ulični stezi Marine Baya, ki naj bi bila pisana na kožo njihovemu poskočnemu vrancu, vrnili udarec srebrnim in si povrnili vodstvo v vozniški razvrstitvi za svetovno prvenstvo v formuli 1. »Na papirju naj bi bili tu boljši, kot smo bili v Monzi, zato ne vidim razloga, zakaj se v nedeljo ne bi borili za zmago,« je bil Vettel optimistično razpoložen ob prihodu v Singapur. Samozavest črpa tudi iz letošnjih zmag v Monte Carlu in na Hungaroringu, torej na progah, ki s kratkimi ravninami in številnimi zavoji precej spominjata na Marino Bay. Za nameček je na tamkajšnji stezi slavil že štiri zmage, od tega tri z Red Bullom (v letih 2011, 2012 in 2013), predlani pa je bil najhitrejši z rdečo boginjo. Verjame, da bo z Gino, kot je poimenoval svojega letošnjega ferrarija SF70H, v ospredju tudi jutri (od 14. ure po našem času). Z novim uspehom bi se znova zavihtel na vrh seštevka, s katerega ga je s podvigom v Monzi prvič letos spodrinil Mercedesov as Lewis Hamilton. A razlika med njima je minimalna, vsega tri točke. »Izkoristiti moramo sleherno priložnost, ki se nam bo ponudila,« je poudaril 30-letni Nemec in v odgovor na pripombo, da naj bi imeli v boju za lovoriko zdaj boljše karte pri Mercedesu, ponovil, da se bodo točke seštevale šele po koncu prvenstva. »Pomembno bo biti v vodstvu po zadnji dirki sezone (26. novembra v Abu Dabiju),« je še dejal Vettel, za katerega ne skopari s pohvalami niti pogosto kritični nekdanji kanadski dirkač Jacques Villeneuve. »Kjer je Sebastian, bo tudi uspeh.«

4 zmage je Sebastian Vettel že slavil v Singapurju.

Medtem ko je nemški šampion, ki je – zanimivo – prvič slast zmage v formuli 1 okusil pred skoraj natanko devetimi leti v Monzi s toro rossom (!), po zadnji preizkušnji ostal v Italiji in po lastnih besedah tam preživel »lepe dolgočasne dneve«, si je dal Hamilton spet duška. Tako se je udeležil tedna mode v New Yorku, kjer so ga fotografi ujeli v družbi manekenke Heidi Klum in najstarejšega Bechamovega sina Brooklyna. Čeprav tudi odgovorni pri Mercedesu priznavajo, da bi utegnili imeti – ker je srebrna puščica 20 cm daljša od rdeče boginje – tokrat določene preglavice, si 32-letni Anglež ne dela skrbi. »Dober občutek imam. Čeprav bodo imeli drugi morda boljši oprijem, bomo mi spet močni,« je poudaril Hamilton in pribil, da je postal prava zver.