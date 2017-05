Kakor Ronaldo in Messi

Številni bencinski zasvojenci po dolgem času spet navdušeno spremljajo dirke v formuli 1, v kateri lahko ob šampionskem dvoboju med Lewisom Hamiltonom in Sebastianom Vettlom letos spremljajo tudi veliko konstruktorsko bitko med dvema tradicionalnima moštvoma – Ferrarijem in Mercedesom. Več si pri družbi Liberty Media, novi lastnici kraljevskega avtomobilističnega razreda, ob njegovem prevzemu pravzaprav ne bi mogli želeti.



Naslednje poglavje obračuna se obeta že danes, ko bodo poskušali dirkači na ozkih ulicah v Monte Carlu, kjer sta uvodna prosta treninga že po tradiciji na sporedu v četrtek, izkoristiti sleherni trenutek za čim boljšo pripravo pred nedeljsko veliko nagrado Monaka. Lani se je zmage na najprestižnejši preizkušnji v sezoni veselil Hamilton, moralni zmagovalec dirke pa je bil drugouvrščeni Daniel Ricciardo, čigar prvo mesto so zapravili Red Bullovi mehaniki, ki so njegov prihod na menjavo gum pričakali popolnoma nepripravljeni in tako vrgli stran dragocene sekunde. Vettel se je moral sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom za tretjeuvrščenim Sergiom Perezom (Force India), toda zvezdnik iz Heppenheima letos sedi v bistveno bolj poskočnem vrancu. To potrjuje tudi skupna razvrstitev, v kateri 29-letni Nemec vodi po četrtini prvenstva, čeprav njegov naskok pred najbližjim zasledovalcem Hamiltonom ni velik, saj znaša vsega šest točk. Zaradi tega je tudi v nadaljevanju sezone pričakovati še nadvse hude bitke za lovoriko, podobne tisti, ki sta jo Lewis in Sebastian pred slabima dvema tednoma uprizorila v Barceloni. Za predstavo na veliki nagradi Španije sta si prislužila glasen aplavz mnogih spremljevalcev najhitrejšega cirkusa.



Kot s helikopterjem po dnevni sobi



»Formula 1 prihodnosti se je vrnila v preteklost, ko je adrenalin še tekel v potokih in so bili dirkači pripravljeni na vse. Dirka v Barceloni se je sprevrgla v pravo bikoborbo,« so zapisali pri italijanskem časniku La Repubblica, nič manj navdušeni pa niso bili niti pri tamkajšnjem športnem dnevniku Gazzetta dello Sport. »Obračun za naslov svetovnega prvaka med Hamiltonom in Vettlom se vse bolj spreminja v epsko rivalstvo, kakršnemu smo v tenisu priča med Federerjem in Nadalom, v nogometu pa med Ronaldom in Messijem.« Zgolj s presežniki so dvoboj med 32-letnim Angležem in tri leta mlajšim Nemcem opisovali tudi na Otoku. »V epski bitki dveh sodobnih gladiatorjev je imel nazadnje boljši konec Lewis, ki je za neizprosen dvoboj s Sebastianom rekel, da je bil z naskokom najboljši, najbolj spektakularen in najbolj nor doslej v njegovi karieri. Prosim, še več takšnih, džentelmena,« so si zaželeli pri časopisu The Times, medtem ko so se pri Daily Mailu (DM) pri tem spomnili na slovitega pisatelja Ernesta Hemingwaya. »Verjetno bi celo veliki Hemingway snel svoj klobuk pred tem mačističnim šovom dveh alfa samcev. Zanj so bili zgolj bikoborba, motošport in alpinizem pravi športi, vse drugo je označil kot otroške igre. In čeprav motošport ni več tako nevaren, kot je bil nekoč, je Barcelona postregla z dramo, kakršno formula 1 še dolgo ni doživela in bi bila Ernestu zagotovo všeč. Hamilton proti Vettlu – nadaljevanje sledi,« so se pri DM že ozrli tudi k veliki nagradi Monaka, na kateri je pričakovati novo bitko na nož in boj za vsak centimeter, pri čemer na progi, za katero je legendarni Nelson Piquet nekoč izjavil, da se na njej počuti, kot da bi s helikopterjem letel po dnevni sobi, ni prostora za napake...