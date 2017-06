Kaj zmore Bubnič na Gorjancih?

NOVO MESTO – Gorskohitrostna dirka na Gorjance bo že četrta letošnja preizkušnja za državno prvenstvo in je že tradicionalno tudi del evropskega prvenstva. »Steza na Gorjance je zahtevna, ker se zelo pogosto menja kakovost podlage,« meni Milan Bubnič, prav gotovo favorit v konkurenci državnega prvenstva. Z zmogljivo lancio delto je letos dobil dve dirki, po cesti na Sljeme pa ga je ugnal nekdanji evropski prvak Aleš Prek (honda civic). V skupni razvrstitvi dirke, ki tudi letos šteje za evropski gorski pokal FIA, ima med Slovenci poleg Bubniča največ možnosti za visoko uvrstitev Vladimir Stankovič s športnim prototipom gibson RME04. Zmago na dirki sicer brani Italijan Stefano Di Fulvio, ki je lani s starodobno osello PA9/90 izkoristil spremenljive vremenske razmere in presenetljivo zmagal. Na dirko se je letos prijavilo 112 dirka- čev iz devetih različnih držav, glavna favorita pa bosta Čeh Vaclav Janik (norma M20FC) in Italijan Federico Liber (gloria C8P evo). Oba sta lani končala tik pod vrhom in morala čestitati zmagovalcu Di Fulviu, ki je drugouvrščenega Janika ugnal za slabih pet sekund. Danes bodo od 11. ure na 4,3-kilometrski stezi na sporedu trije treningi, jutri pa vse tekmovalce ob 10. in 13. uri čakata še dve tekmovalni vožnji