LJUBLJANA – Najboljši slovenski spidvejist Matej Žagar je dva tedna po zmagoslavju na veliki nagradi Nemčije v svojo korist odločil še dirko za svetovno prvenstvo v Stockholmu in se z drugim zaporednim podvigom v skupni razvrstitvi povzpel na osmo mesto, ki kot zadnje neposredno zagotavlja nastope med elito tudi v prihodnji sezoni.



5 zmag za svetovno prvenstvo že ima Matej Žagar.

»Upam, da je to prelomna točka v moji karieri in se bom v prihodnje redno potegoval za visoke uvrstitve,« se 34-letni as iz Črne vasi pri Ljubljani nadeja, da mu bo nov uspeh dodatno okrepil samozavest in razprl krila. Zanimivo, da njegov začetek na veliki nagradi Švedske predvčerajšnjim še ni nakazoval šampionskega zaključka. Uvodno vožnjo je namreč končal kot tretji, nakar je nanizal drugo, tretje, prvo in četrto mesto ter se skozi šivankino uho prebil v polfinale, v katerem je zmagal pred Dancem Petrom Kildemandom, medtem ko so Avstralca Chrisa Holderja in Rusa Emila Sajfutdinova diskvalificirali. V velikem finalu je nato Matej pustil za seboj Poljaka Bartosza Zmarzlika, Avstralca Jasona Doyla in še enkrat Kildemanda. »Raje končam dobro, kot da začnem vrhunsko in slabo finiširam. Če sem bil v Nemčiji vesel, sem tu zelo zelo vesel. Potem ko sem imel večkrat smolo in so se mi v preteklih letih dogajale prav nore stvari, sem imel tokrat tudi malce športne sreče. A to je karma, to je spidvej, v katerem se ti enkrat vse povrne,« je razmišljal Žagar, ki je veliko zaslug za zadnje podvige pripisal tudi britanskemu predelovalcu pogonskih agregatov Petru Johnsu.

»Še enkrat bi se rad zahvalil Johnsyju. Moram reči, da obožujem njegove motorje,« je po svoji skupno peti zmagi za svetovno prvenstvo poudaril slovenski šampion in izrazil željo, da bi sezono tudi nadaljeval oziroma dokončal v takšnem slogu. »Še naprej bom napadal in poskušal ostati med elitno osmerico,« je Žagar še izpostavil svoj glavni cilj za zadnji letošnji preizkušnji v Torunu (7. oktobra) in Melbournu (28. oktobra).



Doyle še povečal skupno vodstvo Avstralec Jason Doyle se je s tretjim mestom in 132 točkami še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, v kateri ima zdaj 22 točk naskoka pred drugouvrščenim Poljakom Patrykom Dudkom, ki se je moral v Stockholmu sprijazniti z desetim mestom. Matej Žagar (86 točk) se je z devetega mesta pomaknil na osmo, pri čemer ima osem točk zaostanka za sedmouvrščenim Poljakom Bartoszom Zmarzlikom in vsega točko prednosti pred devetouvrščenim Slovakom Martinom Vaculikom.