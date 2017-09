Italijanski navijači podžgali Španca

MISANO – Svetovni prvak motociklističnega razreda motoGP Marc Marquez (Honda) je z zmago na veliki nagradi San Marina utišal premočene italijanske navijače. Na Apeninskem polotoku osovraženi Španec je na mokri stezi Marca Simoncellija v zadnjem krogu prehitel celotno dirko vodilnega Danila Petruccija (Pramac Ducati), ki je moral kljub odlični predstavi v dežju na koncu priznati premoč Marquezu.



Gospodar mokrega torej ostaja Marc, ki je bil po dirki razumljivo dobre volje: »V takšnih razmerah nisem bil prepričan, da mi bo uspelo prehiteti Danila. Nisem hotel preveč tvegati, zelo sem se moral nadzorovati, moral sem biti potrpežljiv, saj je v igri naslov prvaka. Bil sem malo hitrejši, ko pa sem se mu v zadnjih krogih približal, sem si rekel: 'No, pa poskusimo.' Pet točk je v tako izenačenem prvenstvu lahko na koncu veliko. Razpletlo se je sanjsko.« Petrucci je bil po dirki, ki jo je začel z osmega startnega mesta, razumljivo razočaran, saj mu je sanje o prvi zmagi v elitnem razredu namočil Marquez. Andrea Dovizioso (Ducati) je na italijansko riviero prišel kot vodilni v skupnem seštevku, iz Misana pa odhaja izenačen z mravljico iz Cervere. »Tokrat je bilo lahko narediti napako, vsi smo vozili na meji padca, saj so bile razmere resnično slabe.



Ko je Marc Marquez na jutranjem ogrevanju končal v pesku, ko mu je množica navijačev, odeta v rumeno, privoščljivo ploskala, Španec pa jim je v odgovor pošiljal poljube

Vsak si želi zmago, vedno, jaz pa sem tokrat zadovoljen s tretjim mestom. Še posebno sem vesel prvih stopničk v Misanu. Tu nisem ničesar izgubil, s tem ko sem v sklepnem delu dirke malo priprl plin, sem kvečjemu pridobil. Z Marcom sva zdaj izenačena v točkovanju, prvenstvo pa je še dolgo in se bo odločalo na preostalih dirkah. Vse je odprto,« je bil zadovoljen Desmo Dovi. Dirko je sicer najbolje začel Jorge Lorenzo (Ducati), ki je vodil v uvodnih krogih. Zanj netipična bravurozna predstava na mokri stezi se je po nekaj odpeljanih krogih končala v pesku. Tedaj je vodstvo prevzel Petrucci, a vodilni Italijan se ni mogel odlepiti od zasledovalcev. Marquez in Dovizioso sta mu sledila, nato pa je Dovi popustil in v igri za zmago sta ostala le dva. Marquez je na jutranjem ogrevanju končal v pesku, ko mu je množica navijačev, odeta v rumeno, privoščljivo ploskala, Španec pa jim je v odgovor pošiljal poljube. Nešportna poteza navijačev je očitno še dodatno spodbodla razjarjenega bika, ki je s četrto zmago sezone pokazal, kdo je glavni na mokrem, pa čeprav je dirko začel s tretjega mesta.



S 33. zmago za Hondo se je na drugem mestu izenačil z Valentinom Rossijem, na vrhu lestvice pa je še vedno legendarni Avstralec Mick Doohan. Maverick Viñales (Yamaha), ki je dirko začel s prvega startnega mesta, se na dirki ni najbolje znašel in je končal na četrtem mestu, v skupnem seštevku pa je tretji s 16 točkami zaostanka. Dirkaški doktor Rossi zdaj sam potrebuje zdravnika. Z zlomljeno nogo ni mogel nastopiti na domači dirki, zato so sanje o 10. naslovu prvaka v letošnji sezoni splavale po vodi. Kljub vsemu še vedno zaseda četrto mesto v točkovanju, vendar je zaostanek 42 točk, četudi bi se pojavil na startu dirke čez dva tedna v Aragonu, prevelik. Zaradi dirkačev in njihove z izenačenosti na stezi so navijači še kar na trnih in prvenstvo se bo najverjetneje odločalo na zadnji preizkušnji. Do konca sezone je še pet dirk, na naslednji v Španiji pa bodo morali biti Marquez, Dovizioso in Viñales še posebno preudarni. Lovoriko bo na koncu odnesel tisti, ki ima najmočnejšega med nogami, ali tisti, ki ima največ sreče, čeprav se nanjo ne gre zanašati, saj preračunljivcem kaj hitro obrne hrbet.