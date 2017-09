Italijani izžvižgali Hamiltona

MONZA – Mercedesov zvezdnik Lewis Hamilton je z drugo zaporedno zmago, šesto v sezoni in skupno 59. v formuli 1, ki jo je včeraj slavil na veliki nagradi Italije, prvič letos prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo. Glavnino dela je opravil že v soboto, ko je na mokri stezi v kvalifikacijah za več kot sekundo (!) prehitel drugouvrščenega Maxa Verstappna (Red Bull). Tako si je 32-letni Anglež v šampionskem slogu pridirkal rekordni 69. najboljši startni položaj, s katerega je hitro pobegnil zasledovalcem in se sprehodil do novih 25 točk. »Veste, kaj? Rad sem tu v Italiji, rad imam vaše navdušenje,« je Hamilton odvrnil množici Ferrarijevih navijačev, ki so ga – ko je dobil besedo po slovesni razglasitvi najboljših – glasno izžvižgali. Verjetno je tudi pod vtisom žvižgov nekdanjemu dirkaču Martinu Brundlu na vprašanje, kaj se je dogajalo, ko je med dirko tarnal zaradi izgube moči, kot iz topa izstrelil: »Brez skrbi, Mercedesova moč je zagotovo večja od Ferrarijeve, Mercedes ima boljši motor kot Ferrari!« Veliko slavje nemškega moštva v Monzi je dopolnil drugouvrščeni Finec Valtteri Bottas, ki je zaostal za 4,471 sekunde in si z brezhibno predstavo skorajda že zagotovil podaljšanje pogodbe z Mercedesom, medtem ko se je moral do včeraj skupno vodilni Sebastian Vettel (Ferrari) sprijazniti s tretjim mestom. Od Hamiltona ga je na koncu ločilo že 36,317 sekunde (!), od boja za zmago pa se je poslovil že v kvalifikacijah, v katerih ni mogel izvleči več od osmega mesta. Da je 30-letni Nemec po kaznih za Verstappna in Daniela Ricciarda (4.), ki sta zaradi menjave pogonskih enot izgubila precej položajev, v startni razvrstitvi napredoval na šesto mesto, mu ni kaj prida pomagalo. »Potem ko sem med dirko postopoma pridobival zaupanje v dirkalnik, sem moral imeti v zadnjih petnajstih, dvajsetih krogih določene težave, zaradi katerih tudi nisem mogel iztržiti več, kot sem,« je pojasnil Vettel in pohvalil italijanske navijače, češ da so najboljši na svetu. Tudi zaradi njih se bo do konca prvenstva po najboljših močeh boril za lovoriko, čeprav se zaveda, da nima več najboljših kart v roki. »Na žalost nismo (več) tako hitri kot Mercedes,« je še priznal nemški šampion. Naslednja preizkušnja bo 17. septembra v Singapurju, kjer naj bi bila rdeča boginja bistveno bolj konkurenčna srebrni puščici, kot je bila minuli konec tedna v Monzi.