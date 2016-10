Humar že postal prvak, Ogier bo še čakal

Aktualni svetovni prvak Sebastien Ogier (Volkswagen) je moral od februarja do avgusta čakati na svojo naslednjo zmago v letošnji sezoni svetovnega prvenstva v reliju. Mednarodna avtomobilska zveza FIA mu jo je pošteno zagodla s pravilom o startnem vrstnem redu, po katerem je moral na šestih zaporednih makadamskih relijih voziti večji del kot prvi in čistiti cesto tekmecem. Toda ob vrnitvi na asfalt je Francoz spet pokazal mojstrstvo in včeraj v Ajacciu na Korziki slavil sicer šele tretjič letos, a storil še en korak do tretjega zaporednega naslova svetovnega prvaka.



»Občutki so izjemni, to smo si ves konec tedna želeli. To je moja prva zmaga na Korziki, ki je tako legendarna dirka. Svetovno prvenstvo je že blizu mojim rokam,« je v cilju povedal Ogier, ki je na asfaltni klasiki ni imel prave konkurence. Zato mu ni bilo treba vseskozi voziti na vso moč, saj je v spremenljivih vremenskih razmerah in na najdaljših preizkušnjah tudi pazil na vzdržljivost tehnike in svoje gume. V cilju je imel 46 sekund prednosti pred Thierryjem Neuvillom (Hyundai) in minuto ter 10 sekund naskoka pred moštvenim kolegom Andreasom Mikkelsenom (Volkswagen). V prvi peterici sta bila še Jari-Matti Latvala (Volkswagen) in Craig Breen (Citroën). Ogier je torej na tudi na drugem asfaltnem reliju pokazal premoč in zdaj lahko le upa, da se ga bo FIA usmilila in bi omilila startna pravila za prihodnje leto. Na zadnjem zasedanju odgovorni za svetovni reli niso sprejeli sprememb, kar je pričakovano razjezilo svetovnega prvaka.

