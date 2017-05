Huda nesreča svetovnega prvaka v motoGP, stanje je resno

RICCIONE – Nekdanjega svetovnega motociklističnega prvaka v razredu motoGP Nickyja Haydna (35) je pri Riccioneju pri Riminiju med kolesarjenjem podrl avtomobil. Hayden je pri tem najprej trčil v vetrobransko steklo, nato pa ga je odbilo na cestišče. Kot poroča časnik Corriere della Sera, je Hayden pri padcu utrpel poškodbe glave in prsnega koša, a so ga že na kraju nesreče stabilizirali in prepeljali v bolnišnico v Riminiju.

Hayden je naslov prvaka v motoGP osvojil leta 2006, od lanske sezone pa za Hondo vozi v seriji superbike.