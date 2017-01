Huda nesreča slovenskega športnika

LJUBLJANA – Edini slovenski udeleženec vzdržljivostnega relija Dakar Simon Marčič je med včerajšnjo 10. etapo med krajema San Juan in Rio Cuarto na 83. kilometru trčil s Francozom Stephanom Peterhanslom in dirko končal z odprtim zlomom noge, so na twitterju zapisali prireditelji Dakarja.

Peterhansel je po nesreči ostal z Marčičem, preden so do njega prišli reševalci in ga oskrbeli. Prireditelji Dakarja so dodali, da ima Marčič odprti zlom golenice.

Peterhansel je etapo začel kot drugi v seštevku med avtomobilisti. Marčiča, ki je bil po desetih etapah 65. med motociklisti, je po podatkih prirediteljev zadel pri 83. kilometru, za zdaj pa še ni jasen vzrok nesreče. Francoz, sicer šestkratni zmagovalec Dakarja med motociklisti in med avtomobilisti, se je ustavil in počakal ob Marčiču, zaradi tega pa izgubil veliko časa.

Pravila velevajo, da dobi tekmovalec izgubljeni čas nazaj, če se zaradi pomoči sotekmovalcu ustavi za več kot tri minute. To je Peterhansel storil, zato mu lahko prireditelji čas vrnejo.