Hitrost me preprosto navdušuje

Skandinavci, predvsem Finci, so odlični vozniki – spomnimo se samo množice prvakov v reliju, relikrosu ter dirkačev v formuli ena, tej špici avtomobilskega motošporta. Eden izmed bolj talentiranih dirkačev iz finske kovačnice vozniških junakov formule ena je v zadnjem času 28-letni Valtteri Bottas, ki je v sezoni 2017 kot moštveni kolega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona v ekipi Mercedesa prvič zmagal na dirki za VN Rusije. Sezono je končal prav tako z zmago v Abu Dabiju, v skupnem seštevku pa je bil tretji.

Ni zgodi se ravno vsak dan, da ti je dana priložnost spregovoriti z zvezdnikom formule ena, celo več; se z njim zapeljati nekaj krogov po dirkališču. Z Valtterijem, za katerega je legendarni Frank Williams rekel, da je eden največjih talentov v zadnjem času, smo se dobili v bližini Londona, kjer smo z njim opravili ekskluzivni intervju. Deluje skandinavsko rezervirano, a je v odgovorih odločen, včasih tudi šaljiv.

Kdo je vaš dirkaški heroj?

Vedno me je navduševal Mika Häkkinen, že takrat, ko je osvojil svoj prvi naslov. Star sem bil osem let, to je bilo dve leti, preden sem začel dirkati v kartingu. Mika je bil pri nas doma na Finskem pravi nacionalni heroj.

Iz Finske prihaja veliko odličnih voznikov v različnih zvrsteh avtomobilskega športa. Kje tiči skrivnost njihovega uspeha?

Ne vem. Ne, v resnici se mi ne sanja in nimam pravega odgovora na to. Dejstvo pa je, da imamo visoko raven tekmovanj v kartingu, kjer nastopa veliko mladih nadarjenih dirkačev. Konkurenca je zelo huda, vsi se trudijo, da dajo kar največ od sebe. Tudi naša skandinavska mentaliteta nam zelo pomaga: radi vozimo, smo minimalisti, ne kompliciramo in osredotočeni na naloge želimo te kar najbolje izpeljati.

Kaj vas v formuli ena tako privlači? Je to tehnologija, morda hitrost ali adrenalin?

Zagotovo je to v prvi vrsti hitrost, ki me preprosto navdušuje. Poleg tega mi dirkanje v najboljšem avtu proti najboljšim voznikom sveta pomeni nadvse velik izziv.

Ste eden boljših dirkačev v zadnjem času, kar ste s svojimi rezultati v sezoni 2017 tudi potrdili. Od kod ta talent?

Osnova je verjetno moj naravni talent, drugo pa je trdo delo že od mladih nog. Vedno sem si želel biti (še) boljši kot drugi, na stezi sem vedno ostajal dlje kot drugi in iskal dodatne desetinke. Že v mladosti sem imel jasne cilje, kaj želim.

Legendarni Frank Williams je za Valtterija rekel, da je eden največjih talentov v zadnjem času.

Kako se pripravljate na novo sezono? Veliko plavate s svojo ženo Emilio (članico finske plavalne olimpijske ekipe, op. p.)?

Da, rad plavam. Z ženo sva nekoč veliko plavala skupaj, zdaj ne več, saj je končala plavalno kariero in se ukvarja s konji. Zelo rad sem fizično aktiven, imam svojega trenerja, ki mi pripravlja poseben program vaj. Poleg plavanja kolesarim, tečem na smučeh ter nabiram kondicijo v fitnesu.

Menda ste imeli v družini psa, ki ste poimenovali Barichello?

Da, res je, našemu družinskemu psu je bilo ime Rubens (bivši dirkač formule ena, op. p.), pred tem smo imeli psička po imenu Rene (Arnoux, tudi voznik formule ena, op. p.). Poimenovanje po dirkačih je bilo pri nas doma očitno kar običaj, za to pa sta odgovorna moja mama in oče.

Na Finskem končujejo gradnjo steze, kjer naj bi potekale tudi dirke razreda motoGP. Bi si želeli tam nastopiti tudi vi v dirki formule ena za VN Finske?

Oh, to bi bilo odlično! Z veseljem bi nastopil doma, saj vem, da bi imel veliko podporo s tribun. A to so za zdaj le oddaljene želje, saj, kolikor vem, steze mednarodna avtomobilistična zveza za dirke F1 še ni homologirala.

Kaj bi počeli v življenju, če ni bi dirkali?

Kot otrok sem bil nadobuden igralec hokeja, ki sem ga igral pozimi, poleti sem se preganjal na karting stezi. Obožujem šport, a ničesar me v življenju ni navdušilo tako kot avtomobilistično dirkanje in adrenalin, ki ga ta prinaša.