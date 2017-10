Hamiltonove sanje, Vettel: še imam možnosti

SUZUKA - Britanec Lewis Hamilton je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Japonske v Suzuki. Dirkač Mercedesa je tako še korak bližje naslovu prvaka, potem ko je imel njegov najbližji zasledovalec Nemec Sebastian Vettel s Ferrarijem spet težave z dirkalnikom, zaradi katerih je v petem krogu končal v boksih.

Le sanjal je lahko

Za Hamiltonom, ki je slavil še osmo zmago to sezono, skupno pa že 61. v karieri, sta se v sončni Suzuki zvrstila dirkača Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen in Avstralec Daniel Ricciardo.

»O takšni prednosti sem lahko le sanjal. Ferrarija sta nam ponudila tako velik izziv vso sezono, vendar se sam lahko za takšno prednost zahvalim le izjemni ekipi,« je po zmagi dejal Hamilton in dodal: »Ekipa je opravila fenomenalno delo, zanesljivost je bila ključna stvar do uspeha. Ta nam je prinesla rezultate, ki jih imamo.« Možnosti Vettla za osvojitev naslova svetovnega prvaka so še manjše kot prej. Dirkač Ferrarija je zaradi težav z dirkalnikom že v petem krogu moral zapeljati v bokse in končati dirko.

Velika težava

Vettel je že v krogu za ogrevanje obvestil svoje moštvo, da ima težave z močjo motorja. »Izgubljam moč,« je dejal Vettel po radiu, preden je zapeljal v bokse. Smola štirikratnega svetovnega prvaka se je tako nadaljevala na azijski turneji. V Singapurju se je zaletel v prvem krogu, v Sepangu je po težavah z dirkalnikom in zadnjem startnem položaju rešil četrto mesto.

»Takoj sem uvidel, da imamo težavo. Že v krogu za ogrevanje nisem imel nobene moči, prav tako ne na startu. Vsi delamo na meji, včasih se kaj pokvari. Se zgodi. To je res veliko razočaranje. Lahko bi ga prehitel na startu, vendar se ni izšlo,« je še dejal nemški dirkač, ki je bil še štiri dirke nazaj vodilni v SP in zdelo se je, da se lahko Ferrari bori za prvi naslov po 2007. Nato pa je sledila azijska turneja, ki je bila za moštvo katastrofalna. Vettel kljub vsemu vztraja, da »še imam možnosti za letošnji naslov«.

Pred zadnjimi štirimi dirkami sezone je tako Hamiltonova prednost pred Vettlom narasla že na 59 točk. Britanec lahko tako že na naslednji dirki, dirki za veliko nagrado ZDA, ki bo 22. oktobra, spet osvoji naslov prvaka. Če bo zmagal, Vettel pa ne bo boljši kot šesti, ima naslov lahko v žepu že tri dirke pred koncem.