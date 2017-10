Hamiltonova Diva spet pokazala zobe

LJUBLJANA – Ko se je že zdelo, da so v Ferrarijevem moštvu formule 1 s polomoma v Singapurju in Maleziji izpolnili bonus letošnje smole, so doživeli novo črno nedeljo. Na včerajšnji veliki nagradi Japonske je namreč rdečo boginjo do cilja pripeljal le Kimi Räikkönen, ki pa z 10. startnega položaja, kamor so ga kazensko premaknili zaradi zamenjanega menjalnika, ni mogel izvleči več od petega mesta. Še slabše se je godilo njegovemu moštvenemu sotekmovalcu Sebastianu Vettlu, ki je začel že kmalu po startu tarnati zaradi pomanjkanja moči. Da njegov vranec tokrat ni najbolj poskočen, je bilo že od daleč jasno videti po nekaj zavojih, ko je mimo njega švignil Max Verstappen in se prebil na drugo mesto, še bolj pa so bile Nemčeve težave s ferrarijem očitne na startni ravnini, na kateri so ga skoraj hkrati prehiteli Esteban Ocon (Force India), Daniel Ricciardo (Red Bull) in Valtteri Bottas (Mercedes).

Felipe Massa se ne bi smel tako vmešati v boj za prvo mesto. Skrajni čas je že, da gre v pokoj!

Odrešujoče sporočilo, naj zavije v bokse, je Sebastian dočakal sredi četrtega kroga, toda v garaži ni takoj izstopil iz bolida. Ker je verjel, da ga bodo inženirji in mehaniki hitro spet spravili v red, je še nekaj časa sedel v njem, vendar je bilo njegovo upanje zaman. »Moj dirkalnik je imel težave z vžigalno svečko, zaradi česar motor ni dal od sebe dovolj moči. Poskušali smo vse, da bi odpravili okvaro, vendar se ni dalo več ničesar rešiti. Vsi delujemo na skrajni meji in včasih se določene stvari pač pokvarijo. Če bi vedeli, kaj se bo zgodilo, bi se temu poskušali seveda izogniti,« je razpredal Vettel, potem ko se je njegova glava toliko ohladila, da je lahko stopil pred novinarje.

Že 61. zmaga za Hamiltona

To je bilo šele v 31. krogu, torej kmalu po tistem, ko je Mercedesov zvezdnik Lewis Hamilton, ki si je v soboto z novim rekordom proge v Suzuki (1:27,319), s katerim je za več kot poldrugo sekundo izboljšal dosežek Michaela Schumacherja iz sezone 2006, pridirkal že 71. kvalifikacijsko zmago, po edinem opravljenem postanku v boksih znova prevzel vodstvo. Čeprav sta mu tik pred koncem malce pomagala za krog počasnejša Fernando Alonso (McLaren-Honda) in Felipe Massa (Williams), ki sta 32-letnega Angleža spustila hitreje mimo kot njegovega najbližjega zasledovalca Verstappna (to je še posebno razjezilo Red Bullovega svetovalca za motošport Helmuta Marka: »Felipe se ne bi smel tako vmešati v boj za prvo mesto. Skrajni čas je že, da gre v pokoj!«),

Lewisova zmaga včeraj nikoli ni bila zares vprašljiva. Z njo si je na stežaj odprl vrata, ki vodijo k letošnjemu naslovu svetovnega prvaka, saj ima pred zadnjimi štirimi preizkušnjami že zajetnih 59 točk naskoka pred Vettlom. »O takšni prednosti sem lahko le sanjal, kajti Ferrari je bil do pred kratkim res hud tekmec. Kakor tudi v zadnjem obdobju Red Bull, ki je bil tu na dirki precej hitrejši kot v kvalifikacijah,« je pojasnil Hamilton, ki je za osmo zmago v sezoni in skupno 61. v formuli z Divo, kakor je poimenoval svojo muhasto srebrno puščico, ciljno črto prevozil 1,211 sekunde pred Verstappnom.

V dvoboju za 3. mesto je Ricciardo (+ 9,679 za Lewisom) za svoje prve stopničke na Japonskem za las ugnal Bottasa (+ 10,580), ki je zaradi novega menjalnika namesto z drugega položaja startal s šestega, za petouvrščenim Räikkönenom (+ 32,622) pa sta se z zaostankom več kot minute zvrstila dirkača Force Indie Ocon in Sergio Perez. Naslednja preizkušnja bo na sporedu 22. t. m. v Austinu, kjer bi si lahko Hamilton že zagotovil lovoriko, če bi osvojil 17 točk več od Vettla.