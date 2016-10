Hamilton zmagovalec Mehike, Rosberg tik za njim

CIUDAD DE MEXICO – Britanec Lewis Hamilton je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Mehiki. Drugo mesto je osvojil njegov moštveni sotekmovalec Nemec Nico Rosberg, ki je obdržal skupno vodstvo v SP in je že korak bliže naslovu svetovnega prvaka.

Na tretjem mestu je preizkušnjo v Ciudad de Mexicu sicer končal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), četrti je bil Nemec Sebastian Vettel (Ferrari), peti pa drugi voznik Red Bulla Avstralec Daniel Ricciardo.

A zaradi tesnega boja za tretje mesto in nekaj dotikov med prehitevanji med dirkači je že takoj po koncu dirke vodstvo tekmovanja mlademu Nizozemcu prisodilo petsekundno kazen, tako da je nazadoval na peto mesto, tretji je bil Vettel, četrti pa Ricciardo.

Rosberg je imel pred današnjo dirko 26 točk naskoka pred moštvenim tekmecem. Zdaj jih ima še 19, do konca pa sta še dve dirki, v Braziliji 13. novembra in Abu Dabiju 27. novembra. Rosbergu za prvi naslov prvaka v karieri ni treba zmagati na nobeni, dovolj bo, če osvoji eno drugo in eno tretje mesto.