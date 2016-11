Hamilton z zmago v Braziliji preložil odločitev o prvaku

SAO PAULO – Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Braziliji. V Sao Paulu je premagal moštvenega sotekmovalca Nemca Nica Rosberga in s tem odločitev o prvaku za sezono 2016 prestavil na zadnjo dirko v Abu Dabiju čez 14 dni.

Hamilton je dosegel 52. zmago v karieri in ima zdaj 355 točk, zaostanek na drugem mestu pa je zmanjšal za sedem točk; zdaj jih ima še 12 manj od Rosberga (367). Nemcu bo sicer za naslov prvaka zadoščalo že tretje mesto na zadnji dirki, če bo zmagal Hamilton. V Braziliji je bil tretji Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Predzadnjo dirko sezone formule 1 so zaznamovali tudi nesreče in močno deževje, ki je dvakrat poskrbelo za prekinitev. Po prvi v 20. krogu so dirko nadaljevali in jo pozneje še enkrat prekinili v 28. krogu. V tretjem poskusu so dirko nato speljali do konca in izvedli vseh predvidenih 71 krogov.