Hamilton od smarta do varnostnega avtomobila

Čeprav je bil Sebastian Vettel predvčerajšnjim s povprečno hitrostjo skoraj 170 km/h in časom 1:12,720, s katerim je bil kar za 0,846 sekunde hitrejši od lastnega (kvalifikacijskega) rekorda proge v Monte Carlu iz leta 2011 (z red bullom), razred zase pred jutrišnjo dirko formule 1 za veliko nagrado Monaka, je opozarjal pred prezgodnjo evforijo.



»To je bil šele drugi prosti trening,« se je 29-letni Nemec branil vloge glavnega favorita, češ da Mercedesova asa Lewis Hamilton in Valtteri Bottas, ki sta z zaostankoma debele sekunde pristala šele na osmem oziroma desetem mestu, še nista zares navila obratov svojima srebrnima puščicama. »Ne vem sicer, kaj se je tokrat dogajalo z Mercedesom, verjetno so imeli kaj za bregom. Zagotovo bosta Lewis in Valtteri v kvalifikacijah udarila nazaj, računati pa bo treba tudi z Red Bullom, tako da bo tesno,« je Ferrarijev adut napovedal današnji hud boj za najboljši startni položaj, ki na ozkih monaških ulicah, na katerih je tekmeca s podobno hitrim dirkalnikom pravzaprav nemogoče prehiteti, pomeni že več kot polovico (končnega) uspeha.



Toda uvodni dan kljub Sebastianovi previdnosti vliva ljubiteljem italijanskega moštva, ki jih je predvčerajšnjim s tretjim dosežkom razveselil tudi Kimi Räikkönen, precejšnjo mero optimizma. Verjamejo, da bodo po letu 2008, ko je bil v kvalifikacijah najhitrejši Felipe Massa, spet proslavljali najboljše startno izhodišče. Na zmago v kneževini pa čakajo še dlje – debelih 16 let, ko je ciljno črto prvi prečkal Michael Schumacher. To je bil njegov zadnji, peti podvig v Monte Carlu, več (6) jih je tam nanizal zgolj legendarni Brazilec Ayrton Senna.



Na srečo ni poškodoval svoje Gine



Če pri Mercedesu niso razkrivali, zakaj so bili (še) tako zadržani, pa Vettel ni prav nič varčeval svoje rdeče boginje. Da je že v četrtek vozil na vso moč, je mogoče ob rekordnem dosežku soditi tudi po tem, da je z zadnjima gumama večkrat oplazil zaščitno ogrado. »Na srečo pri tem nisem poškodoval svoje Gine, sem si pa – ko sem se tretjič ali četrtič dotaknil ograje – rekel, da je pa zdaj tega dovolj,« je zaupal vodilni v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo in v isti sapi pristavil, da se pač pozna, da so letošnji bolidi širši (za 20 cm).



A takšnih zdrsov si v kvalifikacijah in na dirki, ki se bo jutri začela ob 14. uri (s prenosom na ORF1 in RTL), ne bo smel privoščiti, saj ga lahko že sleherna napaka drago stane; tako kot je, denimo, njegovega moštvenega sotekmovalca Räikkönena malenkost prehitra vožnja skozi bokse. Ker je tamkajšnjo največjo dovoljeno hitrost, ki je omejena na 60 km/h, prekoračil za pičle 1,7 in 3,4 km/h, je moral plačati kazni 200 in 400 evrov. Seveda se mu ob skoraj sedmih milijonih letne plače, v katero niso všteti bonusi in zaslužki od oglasov, ne bosta pretirano poznali na bančnem računu.



Ledeni Finec je pred desetimi dnevi drugič postal očka, potem ko mu je žena Minttu po sinu Robinu (2015) rodila še hčerkico Rianno Angelio Milano, drugega otroka pa z ženo Vivian pričakuje tudi Nico Rosberg, ki si bo prvič po lanski osvojitvi naslova svetovnega prvaka in zatem (športni) upokojitvi od blizu ogledal dirko v formuli 1. Čeprav njegov nekdanji moštveni tekmec Hamilton uvodni dan ni izstopal, verjame, da bo – ko bo šlo zares – spet v ospredju. Angleški zvezdnik se je na najprestižnejšo preizkušnjo sezone pripravljal tudi s svojim smartom, s katerim se je večkrat zapeljal po ulicah Monte Carla in si v gostem prometu predstavljal, kako bo med dirko. Poleg tega je med obema prostima treningoma sedel še za volan Marcedesovega varnostnega avtomobila AMG GT in z njim po progi peljal ameriškega milijarderja Ronalda Burkla. Solastnik hokejskega kluba Pittsburgh Penguins, ki si je prav včeraj spet zagotovil nastop v velikem finalu NHL, je za tri kroge z Lewisom odštel 53.000 evrov, ki jih bodo nakazali v dobrodelne namene. In še Hamiltonov cilj za ta konec tedna? »Želim si spet prevzeti vodstvo v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo!«