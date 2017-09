Gajser po boleči sezoni predal dirkaško žezlo

LJUBLJANA – Končana je še ena sezona motokrosističnega tekmovanja razreda MXGP, dirkaško žezlo pa je po vrhunski predstavi v lanski sezoni moral iz rok predati Tim Gajser (Honda). Svetovni prvak je tako še devetič v karieri postal zimzeleni 31-letni Antonio Cairoli (KTM), ki je letošnjo sezono odpeljal najbolj konstantno, na zaključni dirki pa je ob slavju povedal: »Zelo sem zadovoljen s sezono, trdo smo garali, da smo dobili vojno, in uspelo nam je. Ob koncu sezone sem načrtno malo priprl plin, ko pa sem imel takšno prednost v seštevku za naslov, da sem moral le voziti po pameti. Še vedno zelo rad dirkam, zato že zrem v prihodnjo sezono. Med premorom želim opraviti testiranja, čeprav je motocikel že zdaj takšen, da ne bi ničesar spreminjal, pa vendar se da vedno kaj izboljšati. Ta teden je bil zelo naporen, saj smo naslov kar obilno proslavili. Velik užitek je dirkati s temi mulci, ki so vsi precej mlajši od mene. Tudi prihodnjo sezono bo v meni polno ognja, da bi ubranil naslov svetovnega prvaka.«

5. mesto v skupni razvrstitvi SP je zasedel Tim Gajser.

Gajserju v letošnji sezoni ni bilo postlano z rožicami

Po superiornih predstavah ob uvodu v novo dirkalno koledarsko leto je sledila poškodba lopatice, ki mu je iz rok iztrgala bitko za naslov. Lizanje bojnih ran je raketo iz Makol oddaljilo od ubranitve naslova, vendar brez skrbi, saj kleni Slovenec v vmesnem času ni pozabil voziti motocikla. Na zadnjih dirkah je pokazal, da bo treba tudi v prihodnosti nanj resno računati v boju za najvišja mesta. V Franciji je osvojil skupno drugo mesto, potem ko je na prvi dirki zmagal, v drugo pa si je privozil tretje mesto, sezono za pozabo je sicer sklenil na še vedno zavidanja vrednem petem mestu. »Sezona se je zame začela sanjsko, ko sem imel na motociklu kar štiri dirke rdečo številko, dokler se nisem poškodoval. Od takrat je šlo vse navzdol. Dirkal sem v bolečinah in nisem bil sposoben doseči boljšega rezultata. Nato sem padel še enkrat in to je pomenilo konec sanj o naslovu. Letos sem naredil preveč napak, in ko delam napake, se po navadi poškodujem. Vesel sem, da sem sezono zaključil s takšnimi rezultati, močan, kot sem jo začel. Zahvalil bi se vsem, ki so mi v težkih trenutkih stali ob strani,« je Gajser strnil sezono v nekaj stavkih. Zmago iz Francije je odnesel Jeffrey Herlings (KTM), ki se je odlično znašel predvsem v drugi polovici sezone, kralj mivke pa je pokazal, da je lahko nevaren tudi v blatu in na trših dirkaških podlagah. Na tretje mesto na zadnji dirki je skočil Max Anstie (Husqvarna), Slovenci pa smo imeli v ognju še enega aduta. Jernej Irt (Husqvarna) je iz Pays de Montbéliarda domov prinesel štiri točke za osvojeni 18. in 20. mesto na posamični dirki, v skupnem seštevku pa je z 10 točkami osvojil 37. mesto.