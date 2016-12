Gajser okronan še v Berlinu

Vodja področja športa v AMZS Andreja Prel, svetovni prvak v motoGP Marc Marquez, Tim Gajser z dekletom Špelo in predsednik AMZS Anton Breznik. Foto AMZS

Špela in Tim uživata ob sanjskih rezultatih v zadnji sezoni. Foto AMZS

Svetovni motocilkistični svet se je v Berlinu še enkrat poklonil mlademu šampionu v motokrosu Timu Gajserju. Na Tempodromu v nemški prestolnici je bilo kar 30 nekdanjih in zdajšnjih svetovnih prvakov, med letošnjimi zmagovalci pa je bil v ospredju komaj 20-letni motokrosist iz Makol. Spomnimo, Gajser je na osemnajstih dirkah svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP kar šestnajstkrat stal na zmagovalnem odru. Zmagal je sedemkrat, šestkrat je bil drugi in trikrat tretji, to pove vse o dirkaču, ki na motorju nosi številko 243.