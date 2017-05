Gajser naredil napako: Kar je bilo, je bilo

PARIZ – Belgijec Clement Desalle je zmagovalec devete dirke svetovnega prvenstva v motokrosu. V francoskem Erneeju, kjer slovenski dirkač Tim Gajser zaradi posledic starih poškodb s prejšnjih dirk ni nastopil, je v skupnem seštevku prednost še povečal drugouvrščeni Italijan Antonio Cairoli.

Najboljši motokrosisti na svetu so bili konec tedna v Franciji, kjer se je na prizorišču predlanske dirke pokala narodov spet zbralo veliko navijačev. Na deveti preizkušnji svetovnega prvenstva pa se je prvič v sezoni 2017 dirka najmočnejšega razreda MXGP začela brez slovenske udeležbe, saj se je trojici poškodovanih in okrevajočih (Peter Irt, Jernej Irt in Klemen Gerčar) na dan dirke pridružil še Gajser.

Že pred odhodom v Francijo je bilo jasno, da tudi on ni stoodstotno pripravljen, saj ga še vedno pestijo posledice padcev v Latviji in Nemčiji. V soboto se je sicer udeležil kvalifikacij, a prevozil le štiri kroge, potem pa zaradi bolečin odnehal. Iz njegove ekipe Honda Gariboldi so sporočili, da so se tako odločili zaradi njegove varnosti, saj še ni povsem okreval po vseh padcih.

Razočaranje

»Ne morem opisati razočaranja, ker danes ne bom mogel dirkati. Ni v moji naravi, da bi odstopil, toda vsem svojim navijačem obljubljam, da se bom kar najhitreje vrnil še močnejši,« je Gajser sporočil v izjavi svojega moštva.

»Že prejšnji teden bi bilo bolje, da bi ostali doma in Tim ne bi tekmoval v Nemčiji. Toda kar je bilo, je bilo. Včeraj pa se je izkazalo, da so bolečine vseeno prehude. Po štirih krogih sem videl, da Tima zelo boli rama, pokazali smo mu, naj odneha. Tim je borec, poskušal je nadaljevati, nato pa je le zapeljal v bokse. Razmišljala sva, kaj storiti, ponoči pa sva se odločila, da gremo domov, opravimo podrobne preglede in preiskave, da vidimo, kaj točno je z ramo,« je o napaki za Amzs.si spregovoril Timov oče in trener Bogomir.

Tekmeci izkoristili Gajserjevo odsotnost

Njegovi tekmeci so izkoristili Gajserjevo odsotnost in ga še nekoliko bolj odrinili z vrha skupnega seštevka. Nemec Maximilian Nagl je v prvi vožnji slavil pred Cairolijem, tretji je bil Belgijec Jeremy van Horebeek. V drugi vožnji je slavil Desalle pred Francozom Gautierjem Paulinom in Cairolijem, skupno na dirki pa je Desalle s 43 točkami za eno točko premagal Italijana, tretji pa je bil Paulin s 37, kolikor jih je zbral tudi četrti Nagl.

Skupno se je zdaj Cairoli še utrdil na prvem mestu s 347 točkami, drugi je Paulin z 297 točkami, do zdaj tretjega Gajserja, ki ostaja pri 261 točkah, pa je prehitel še današnji zmagovalec Desalle, ki je pri 289 točkah. Gajserja pa je po točkah ujel tudi van Horebeek.

Naslednja dirka SP bo čez 14 dni v ruskem Orljonoku.