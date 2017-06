Gaj bi lahko bil dirkaški raj

Slovenija je bila dolgo država brez dirkališča, zdaj ima celo dve. Eno imajo v Krškem, ki je sicer manjše in ni primerno za prave avtomobilske dirke, le nekaj kilometrov stran so zdaj odprli še drugo. Nastalo je na osnovi nekdanjega Mobikroga, torej na zapuščenih cestah v sklopu vojaškega letališča, kjer so po skoraj desetih letih prenovili poligon, ki se zdaj imenuje Gaj in je minuli konec tedna že gostil prve mednarodne avtomobilske dirke. Nacionalna zveza za avtošport AŠ2005 je pravico za uporabo zapuščenega dela vojaškega letališča v Cerkljah na Dolenjskem dobila pred tremi leti. Nato so ustanovili podjetje Gaj AŠ, v katerem je direktor nekdanji poslanec in dolgoletni predsednik zveze Anton Anderlič. Predlani so predstavili razvojni načrt tega objekta, zdaj se počasi končuje prva načrtovana razvojna faza, ki je predvidevala ureditev asfaltne površine, robnikov in varovalnih ograj, prav tako tudi ustrezna licenciranja in izvedbo prvih avtomobilskih dirk.



Iščejo se investitorji



»Proga je licencirana, v to prvo fazo razvoja pa smo vložili resnično veliko truda in sredstev. Steza prav gotovo ni bila še nikoli tako kakovostna, kot je danes. V celoti je dobila novo asfaltno podlago, robnike in ograje, obstajajo že zametki objektov. Nedopustno bi bilo zdaj odlagati nadaljnji razvoj, za katerega je pomembna izpeljava te prve mednarodne avtomobilske krožne dirke. Vsekakor bo uresničitev vseh načrtov finančno zahtevna, toda po mojem mnenju je izvedljiva,« pravi direktor zveze AŠ2005 Dagmar Šuster. Pot do nadaljnjega razvoja bo še dolga, saj bodo za uresničitev načrtovanega podaljšanja dirkaške steze in pripadajočih objektov potrebna velika finančna sredstva. V Sloveniji vse od leta 2008 ni bilo niti ene cestnohitrostne avtomobilske dirke, kar se danes odraža tudi na številu tekmovalcev in primernih dirkalnih avtomobilov. Še dobro, da Slovenija premore Mira Marinška in njegovo ekipo Lema Racing. Marinšek je namreč v zadnjem desetletju vlagal v športni program in mlade voznike, kupil več dirkalnih avtomobilov za najem in razvil ter organiziral pokal Renault Twingo. Vložil je v robnike in ograje nove dirkaške steze, za katero pa zdaj tudi sam upa, da bo upraviteljem pri Gaj AŠ uspelo najti dodatne investitorje.



Ne samo dirke



Avtomobili njegovega voznega parka so v Gaju tudi sestavljali veliko večino udeležencev krstne mednarodne cestnohitrostne dirke. V skupni razvrstitvi je blestel Boštjan Avbelj z zelo hitrim seat leonom TCR, Marinšek pa je več kot 40 dirkačev privabil v štiriurno vztrajnostno dirko s pokalnimi twingi. Udeležili so se je celo vozniki relija, vrnil se je Mišel Zupančič, nekoč petkratni državni prvak v cestnohitrostnih dirkah, in podobno. Zelo napeti in polni trkov sta bili dirki pokala Twingo, kjer sta slavila Jaka Marinšek in Avstrijec Tom Aleksander Gruenfeld. »Lepo je spet dirkati doma in ne le v tujini. Proga je precej tehnična in morda manj primerna za močnejše dirkalnike, kot je moj leon. Zato je odlična za pokalne avtomobile. Vsekakor upam, da bo dirkališče zaživelo in da se bo še naprej razvijalo,« je povedal Avbelj, ki je dobil obe dirki za slovensko državno prvenstvo. Upravitelji oziroma najemniki Gaja – AŠ2005 ima z minstrstvom za obrambo sklenjeno triletno pogodbo – se nadejajo tudi organizacij različnih komercialnih avtomobilskih dogodkov in tako imenovanih track dayev, kjer lahko svoje avtomobile v nadzorovanih razmerah preizkusi vsak. Konkurence Gaju vendarle ne manjka, saj je v zadnjih 10 letih v širši okolici Slovenije zraslo veliko modernih dirkališč. To ne velja le za naše zahodne in severne sosede, temveč tudi za Madžarsko, Slovaško, Hrvaško (dirkališče Grobnik bo dobilo nov asfalt) in Srbijo (center Navak pri Beogradu).