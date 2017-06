Frustracije ob neuspehih zdravijo z milijoni evrov

Nobena skrivnost ni, da so dirkači formule 1 med najbolje plačanimi športniki na svetu. To potrjujejo tudi zadnje številke, do katerih so se – čeprav jih Lewis Hamilton, Sebastian Vettel in kolegi skrbno čuvajo pred javnostjo – pred časom dokopali različ- ni mediji. Z vrha seznama se smeji Fernando Alonso, ki mu pogodba z McLaren-Hondo zagotavlja 40 milijonov evrov plače na leto. Muhasti Španec sicer letos – kot drugi voznik omenjenega moštva Stoffel Vandoorne – še ni osvojil niti ene točke, nad dirkalnikom, ki ga je navsezadnje sam pomagal razvi(ja)ti, pa se stalno pritožuje. Še bolj kritičen je do motorja, ki mu pripisuje največji del krivde za svojo nekonkurenčnost.



»Četudi odpeljem najboljšo dirko v življenju, se lahko borim kvečjemu za deseto mesto. To je res frustrirajo- če,« zmajuje z glavo vidno nezadovoljen s položajem, v katerem se je znašel. »Nemalokrat se počutim, kot da bi sedel na poganjalcu. V zavojih mi sploh ni treba zavirati, z našo hitrostjo jih lahko prevozim s polnim plinom,« je brez dlake na jeziku 35-letni Asturijec. V moštvu ga, čeprav ni do njih niti najmanj prizanesljiv, še vedno podpirajo in mu povrhu – čeprav ga mastno plačujejo – med prvenstvom dovolijo celo izlet v ZDA na preizkušnjo ameriške serije IndyCar v Indianapolisu. In to med veliko nagrado Monaka, najprestižnejšo dirko sezone v formuli 1! Resda je onstran Atlantika prav tako branil Hondine barve, a vendarle. Očitno se vodilni možje pri McLarnu nadejajo, da bo zanj po vsej smoli, ki ga spremlja v zadnjih letih, nekega dne vendarle spet posijalo sonce in bo unovčil svoje nesporne vozniške sposobnosti.

Četudi odpeljem najboljšo dirko v življenju, se lahko borim kvečjemu za deseto mesto. To je res frustrirajoče.

V bitki za naslov svetovnega prvaka letos najbolje kaže Sebastianu Vettlu (Ferrari) in Lewisu Hamiltonu (Mercedes), ki na lestvici najbolje plačanih dirkačev trdno dr- žita drugo oziroma tretje mesto. Medtem ko bo angleški zvezdnik letos brez bonusov zaslužil 29,4 milijona evrov, bo nemškemu šampionu na bančni račun pljusknilo 28,5 milijona, pri čemer v njegovo plačo prav tako še niso zajete nagrade. Zlasti pri Ferrariju bi utegnili morebitno (vozni- ško) lovoriko, na katero v Maranellu čakajo vse od leta 2007, ko je z vso konkurenco pometel Kimi Räikkönen, bogato poplačati. Je pa treba pripisati, da bo Vettlu ob koncu sezone potekla pogodba z italijanskim moštvom, zaradi česar je Ferrarijev predsednik Sergio Marchionne, ki si želi na vsak način zadržati 29-letnega Nemca, že začel pritiskati nanj, naj podaljša sodelovanje. Tako naj bi Italijani po pisanju nekaterih nemških časnikov Vettlu že ponudili deset milijonov evrov več na sezono, torej že 38 milijonov, Marchionne pa bi rad, da bi pogodbo podpisal najpozneje do domače dirke v Monzi (3. septembra)