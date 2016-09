FOTO: Tako so sprejeli slovenskega prvaka v domačih Makolah

MAKOLE – Vsaj 2000 ljudi je popoldne na veličastnem sprejemu pred dvorcem Štatenberg v domačih Makolah pozdravilo prvega zvezdnika slovenskega, od letos pa tudi svetovnega motokrosa, Tima Gajserja, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka in tako dosegel enega največjih uspehov slovenskega športa.

Glasbeni program se je na prizorišču začel že ob 16. uri, uro pozneje pa je Gajser tudi sam prišel med ljudi in najprej prisluhnil nastopu Vilija Resnika. V uradnem delu programa so mladega junaka med drugim pozdravili makolski župan Franc Majcen, predsednik AMZS Anton Breznik, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec in še nekateri. Kot je zbrani množici povedal Gabrovec, je ob Timovem lanskem slavju v kategoriji nižje malokdo verjel, da se lahko zgodba ponovi že naslednje leto tudi v konkurenci najboljših. Ob tem je poudaril, da takšen dosežek za 19-letnika ni edinstven le v Sloveniji, ampak v svetovnem merilu. Njegov uspeh je postavil ob bok olimpijskim medaljam iz Ria in še nekaterim največjim slovenskim športnim dosežkom.

»Vemo, da edino šport lahko drži Slovence skupaj, zato pozovimo državo, da končno šport sprejme kot to, čemur mora v finančnem smislu in tudi drugače dati večjo veljavo,« je dejal prvi mož olimpijskega komiteja.

Množica ljudi v Makolah, na sprejemu svetovnega prvaka Tima Gajserja. #Makole pic.twitter.com/ZBfA7TFOAd — Radio Štajerski val (@Stajerskival) 15 September 2016

Tim je bil nad zbrano množico navdušen, o uspešni sezoni pa je dejal, da je na tekme hodil sproščen in predvsem uživat, na koncu pa se je obrestovalo dobro delo njega in njegovega očeta ter vseh v ekipi. Najbolj čustveno je vse skupaj dojemal oče Bogomir, ki je dejal, da je verjel v Timov uspeh, saj je ves čas delal z njim in se je zavedal, česa je sposoben. »Največje plačilo za vse pa je to, kar vidim danes tukaj. Tega pa ne morem verjeti. Kapo dol vsem, ki ste prišli,« je množico navdušil starejši Gajser.

Mladi as je pri komaj 19 letih navdušil svetovno javnost, saj si je že v prvi sezoni v najvišjem razredu MXGP zagotovil naslov svetovnega prvaka in tako dosegel največ, kar je v svetovnem prvenstvu mogoče. To je dosegel s tednom zamude, saj so navijači pričakovali, da bo na vrh motokrosističnega sveta stopil že na evropskih tleh v Assnu. Takrat mu zaradi nekaj smole ni uspelo, mu je pa teden dni pozneje po drugem mestu v ameriškem Charlottu.

Tim je nanizal zmage v Katarju, Argentini, Mehiki, Latviji, Španiji, Veliki Britaniji in Lombardiji, še posebej je v spominu ostala Latvija, ko je zmagal celo po padcu. Že dosežek sam, postati svetovni prvak v najmočnejši konkurenci, ki obstaja v nekem tekmovanju, je izjemen, to, da ga je Tim dosegel že v svoji prvi sezoni, pa daje vsemu skupaj še dodatno težo.