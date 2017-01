FOTO: Simonu zdrsnilo kolo motorja, končal je pod avtom

BUENOS AIRES – »Zgodilo se je okoli 80. kilometra v 10. etapi, tam se je končal moj letošnji reli Dakar,« o hudi nesreči, ki ga je ustavila na reliju Dakar, pripoveduje Simon Marčič . Zanj je bilo usodno, ko je sledil bolj izkušenim od sebe, saj je imel nekaj tehničnih težav. Ta odločitev se je kasneje izkazala za napačno.

A vendarle mu je uspelo najti pot in takrat ga je prehitel Stephane Peterhansel (na koncu je tudi zmagal), ki je zapeljal v neko dolino, kamor mu je sledil: »Izkazalo se je, da je napravil napako, saj se je na vrhu obrnil. Po hribu se je vračal 200 na uro, jaz pa kakšnih 100. Ko sva se zagledala, sva oba začela zavirati in se umikati, a ni šlo ne levo ne desno. V tistem delčku sekunde sem razmišljal, ali naj se vržem na ali pod avto. Tik pred trkom mi je zdrsnilo sprednje kolo, pokopalo me je pod avto in udarec je bil zelo močan. Takoj sem vedel, da je noga zlomljena, saj sem imel podobno poškodbo že na desni nogi. Ko me je Peterhansel spravil izpod avta, sva odprla škorenj in bil je popolnoma krvav. Ni me bolela noga, saj si tedaj poln adrenalina, me je pa preplavilo razočaranje, ki ga težko opišem z besedami. Dakar je celoletni projekt, zelo drag in zahteven, poleg tega pa mi je poškodba prekrižala načrte, ki sem jih imel z relijem Sealine v Katarju.«