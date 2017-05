FOTO: Krvave rane Tima Gajserja

»Noga po prvi tekmi, hrbet po drugi.« To je pod fotografije, na katerih je videti njegove športne rane, zapisal Tim Gajser. Ta je na nedavni tekmi grdo padel – nesrečni padec, ob katerem je mnogim zastal dih in ki se je še dobro končal, si lahko ogledate tukaj . Njegove kosti so, pravi Gajser, trd pristanek preživele, obljublja pa, da se bo vrnil nazaj še močnejši: »Kar te ne ubije, te okrepi!«

Trener in oče Bogomir Gajser je kasneje povedal: »Danes se Tim že počuti nekoliko bolje. Trenutno samo leži in počiva. Sicer je težko kar koli napovedati, bomo pa videli, kako se bo stanje izboljševalo iz dneva v dan. Najprej mora okrevati do te mere, da bo pred dirko v Nemčiji sposoben opraviti vsaj en trening. Ta bo pomemben, da bomo videli, ali sploh lahko vozi, da bolečine ne bodo prevelike. Upam, da bo do te mere okreval vsaj tri dni pred dirko.«