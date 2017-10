Ferrarijev prvi mož čisto iz sebe

LJUBLJANA –Čeprav so azijsko turnejo v formuli 1 z najboljšim dirkalnikom pričakali pri Ferrariju, so doživeli dva poloma in s četrtim mestom Sebastiana Vettla minulo nedeljo na veliki nagradi Malezije na zadnjih dveh preizkušnjah iztržili vsega dvanajst točk. Na takšen način rdeči seveda ne morejo računati na končni uspeh, ki bi mu lahko bili sicer zelo blizu, kajti Mercedesova srebrna puščica je nazadnje pokazala, da je kljub vsemu precej ranljiva in da še zdaleč ni več z drugega planeta. Ker tega v italijanskem moštvu niso znali izkoristiti, je Ferrarijev predsednik Sergio Marchionne pošteno okrcal odgovorne za neuspešni predstavi v Marini Bayu in Sepangu. »Nedopustno je, da imaš dirkača v prvi startni vrsti, kot smo ga imeli mi v Maleziji s Kimijem Räikkönenom, ki potem zaradi okvare motorja sploh ni mogel začeti dirke.

Takšne težave me res jezijo, ker smo se osmešili pred celotnim svetom!« je po malezijski dirki bentil Sergio Marchionne.

Takšne težave me res jezijo, ker smo se osmešili pred celotnim svetom!« je bil čisto iz sebe 65-letni Italijan, ki je zaradi neuspešnih zadnjih predstav že napovedal določene »organizacijske spremembe«. Katere je imel pri tem v mislih, (še) ni izdal, je pa prilil olja na ogenj govoricam, po katerih bi utegnili že v kratkem odpustiti vodjo ekipe Maurizia Arrivabeneja. Marchionne je bil še toliko bolj besen, ker je prepričan, da bi lahko brez startnega trčenja v Singapurju in tehničnih preglavic v Maleziji slavili dve dvojni zmagi. Če bi ju dosegli, bi bil seveda njihov pogled na vozniško razvrstitev bistveno lepši, kot je zdaj, ko Vettel za vodilnim Mercedesovim zvezdnikom Lewisom Hamiltonom zaostaja že za 34 točk. Toda 30-letnega Nemca kljub vsemu (še) ne gre odpisati, saj je že dvakrat pripravil težko verjeten zasuk.

Leta 2010, ko se je z rdečimi biki veselil prvega naslova svetovnega prvaka, je pred zadnjima dvema postajama zaostajal še za 25 točk, pa na koncu vseeno osvojil lovoriko, dve leti pozneje pa je v zadnji tretjini prvenstva nadomestil kar 44 točk. »Naši zadnji rezultati resda niso bili najboljši, toda znova smo se lahko prepričali, da imamo – še zlasti pri nekoliko nižjih temperaturah – najhitrejšo raketo, s katero lahko dobimo preostalih pet dirk,« je bil Vettel dobro razpoložen po uvodnih prostih treningih v Suzuki, kjer je s časom 1:29,166 poskrbel za najboljši dosežek včerajšnjega dneva. Najbolj – na 0,211 sekunde – se mu je približal prav najhujši tekmec Hamilton, kar napoveduje razburljivo veliko nagrado Japonske, za katero bodo sicer zeleno luč prižgali jutri že ob 7. uri po srednjeevropskem času.