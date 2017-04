Ferrari išče luknje v pravilniku

MANAMA – Nemški dirkaški as Sebastian Vettel je z drugo letošnjo zmago, ki jo je pred slabima dvema tednoma slavil na veliki nagradi Bahrajna, potrdil, da njegov uvodni uspeh v Melbournu ni bil muha enodnevnica. Zdaj ni več dvoma, Ferrari ima po dolgem času znova dirkalnik, s katerim se lahko bolj ali manj enakovredno poteguje za naslov svetovnega prvaka v formuli 1. V italijanskem moštvu so temelje za uspešno sezono, v kateri so na najboljši poti, da prekinejo vladavino Mercedesa, postavili že na prvenstvu 2016. »Lanska sezona je bila zelo dobra,« je že večkrat podčrtal Vettel in v isti sapi pribil: »Ne razumite me narobe: naši rezultati so bili slabi. Toda ekipa se je povezala in zbližala, način dela se je spremenil in vse skupaj je obrodilo sadove.« Ferrarijev predsednik Sergio Marchionne je po lanskem razočaranju, ko so rdeči v konstruktorski razvrstitvi končali »šele« na tretjem mestu, prevetril delovanje v Maranellu, dotedanje konservativno razmišljanje razvojnih inženirjev je postalo naprednejše in je že postreglo z več kreativnimi idejami, ki so na meji dovoljenega. Mednje spada tudi upogljivo podvozje, na katero je letelo obilo pripomb tekmecev v Bahrajnu, toda pristojni pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) za zdaj še niso odkrili ničesar, kar bi bilo v nasprotju s pravili.



V italijanskem moštvu sicer v zadnjih letih niso sloveli po tem, da bi iskali luknje v pravilniku, kakor jih je, denimo, sijajni konstruktor Adrian Newey svojčas našel z Red Bullom, pri katerem so se med letoma 2010 in 2013 veselili štirih zaporednih naslovov svetovnega prvaka. Zanimivo je, da takratni rdeči bik po voznih lastnostih spominja na zdajšnjega poskočnega vranca, ki prav tako zelo ustreza Vettlovemu načinu vožnje, saj ima dober oprijem zlasti na zadnji osi.



»Čudovito se je voziti z Gino,« je 29-letni Nemec očaran nad letošnjim ferrarijem SF70H, s katerim vse od začetka sezone vodi v skupnem seštevku. Po treh postajah ima sedem točk naskoka pred drugouvrščenim Mercedesovim zvezdnikom Lewisom Hamiltonom, ki kljub vsemu ostaja glavni favorit za nekdanjega vodjo kraljevskega avtomobilističnega razreda Bernieja Ecclestona. »Vesel bi bil, če bi na koncu zmagal Sebastian, saj je moj dobri prijatelj, toda prvak bo Lewis. Je ekstremno nadarjen, poleg tega letos deluje bolj sproščen,« je 86-letni Anglež omenil v pogovoru za nedeljsko izdajo nemškega časnika Bild.



Vendar se pri Ferrariju z njegovim mnenjem ne obremenjujejo; prav nasprotno. Zdi se, da jih je še dodatno podžgalo. »Končno imamo spet konkurenčen dirkalnik, s katerimi se bomo lahko do konca prvenstva borili za lovoriko. Če si želimo najpomembnejšo ciljno črto prevoziti kot prvi, ne smemo ničesar prepustiti naključju,« je poudaril Marchionne, ki se nadeja, da bo imel Vettel na nedeljski dirki v olimpijskem Sočiju več sreče kot lani, ko je po trčenju z Danilom Kvjatom odstopil že v tretjem zavoju. Nemški as se je sicer doslej le enkrat udeležil slovesne razglasitve na veliki nagradi Rusije, in sicer predlani, ko je bil drugi. Zmage so se tam vselej veselili v Mercedesu (v letih 2014 in 2015 Hamilton in lani Nico Rosberg), najhitrejši v Sočiju pa je bil – zanimivo – na koncu vsakič tudi prvak ...