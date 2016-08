Faggioli po euro krono

Popoln napad tekmovalne proge, ki je proti Šembijam dolga pet kilometrov, od dirkačev zahteva veliko zbranosti, tehničnega znanja in poguma. Na gorskih dirkah ni časa za taktiziranje in ogrevanje tako vozniških rok kot avtomobilske tehnike, ki omogoča tako brezkompromisno vožnjo. Takoj, ko zarohnijo več sto konjev zmogljivi motorji in ko zabrbota razgreto olje, mora voznik začeti izkoriščati oprijem gum in držati idealno linijo od starta do cilja. Spektakel v Ilirski Bistrici ta konec tedna bo imel letos neposredno vlogo pri razpletu evropskega prvenstva, ki velja za najvišjo raven te zvrsti avtomobilskega športa. Odlični Italijan Simone Faggioli, ki je od tragične smrti Lionela Regala in umiku Anderja Vilarina – oba sta bila nekoč junaka dirke v Ilirski Bistrici – vodilni predstavnik gorskega dirkanja, bo tudi letos prvi favorit ene največjih slovenskih avtomobilskih dirk. Faggioli je kot aktualni evropski prvak letos pred zanimivim izzivom, saj mu tudi prevlada na dirkah pred zaključkom sezone ne prinaša omembe vredne prednosti v skupnem seštevku. V kategoriji formul in prototipov je največ točk dosegal v razredu enosedežnih prototipov, njegov največji tekmec Christiano Merli pa med dvosedežnimi prototipi.



Čeprav je Faggioli hitrejši, znotraj te kategorije zaradi nenavadnega točkovnega sistema FIA tudi Merli dobiva enako število točk. Prav zato bo v Slovenijo, tako napoveduje vsaj seznam prijavljenih voznikov s kar 144 posamičnimi imeni, prišel z dvosedežno osello FA30 in tako poskušal Merliju odvzeti nekaj dragocenih točk. Kljub novemu prototipu bo Faggioli kajpak prvi kandidat za zmago in morda tudi nov rekord proge.



Od sodelujočih smo že pisali tudi o lancii S4 Bruna Ianniella, prvem slovenskem favoritu med klasičnimi avtomobili Milanu Bubniču (lancia delta), odličnih Avstrijcih s predelanimi avtomobili ter tudi Vladimirju Stankoviču in Patriku Zajelšniku, ki bosta poskušala slovenske barve dobro braniti v najhitrejšem razredu formul in prototipov. Posebno atraktiven bo letos v Ilirski Bistrici tudi predvoznik. To vlogo so zaupali Luki Marku Grošlju, najboljšemu slovenskemu (in avstrijskemu) vozniku drifta. Pripravil je namreč novega BMW M3 s 420 konjskimi močmi, s katerim namerava predrseti lep del ceste do Šembij. »Kolikšen del proge je mogoče predriftati? Zanimivo vprašanje. Verjetno je mogoče avtomobil premetavati sem ter tja skoraj po vsej dolžini steze proti Šembijam. Vendar je veliko večji užitek po ravninah doseči kar največjo hitrost in nato v zadnjem trenutku z blokiranimi zadnjimi in občasno sprednjimi kolesi bočno drseti proti ovinku ter skozi njega. Moj priljubljeni stil vožnje je namreč bolj relističen, to je z veliko ali kar preveč drsenja,« napoveduje Grošelj.