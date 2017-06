Dvakratni svetovni prvak je najhitreje drvel s 335 km/h

»Zdaj sem mehanik,« se je pošalil Igor Jerman, ko smo se uvodoma pozanimali o njegovi sedanji vlogi v cestnohitrostnem motociklizmu, v katerem se je med drugim ovenčal z dvema naslovoma vzdržljivostnega svetovnega prvaka pod okriljem mednarodne zveze FIM. Potem ko si je lani že priskrbel novo tekmovalno licenco in se udeležil prvega testiranja na Portugalskem, je grdo padel, si poškodoval vrat, obe koleni in gleženj. »Zaradi tega sem se v ekipi Yamaha Austria (YART) znašel v vlogi rezervista, kljub temu pa sem odpeljal vse kvalifikacije in začel dirko v Bol d'Or v Le Castelletu. To je bilo tudi vse,« je razkril 41-letni motorist iz Depale vasi pri Domžalah.



Na vprašanje, ali je končal uspešno športno pot, je po kratkem premisleku odvrnil: »Kaj pa vem. Po mojem, da sem. Težava je v tem, da se v primeru poškodbe ustavi delo v delavnici (za splošno varjenje in popravilo platišč). Oče Vinko mi pomaga, brat Marko pa še tekmuje in obenem prodaja motorje znamke Triumph, tako da sem zdaj v delavnici bolj ali manj za vse sam. Zato sem po lanskem padcu pri sebi nekako že sklenil, da ne bom več dirkal, je pa to težko reči na glas. Ko se enkrat z nečim ukvarjaš debelih 25 let, ne moreš kar čez noč (od)nehati,« se je razgovoril Igor, ki je prve metre z motorjem prevozil že pri treh letih in pol.



