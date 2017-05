Dva padca Gajserja! Ni mogel nadaljevati, izgubil tudi skupno vodstvo

RIGA – Tim Gajser se velike nagrade Latvije, sedme letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva v motokrosu ne bo zapomnil po lepem. V obeh vožnjah razreda MXGP je padel, po prvem padcu je še vstal in napredoval do 14. mesta, po drugem pa ni mogel nadaljevati, najbrž se je tudi poškodoval. S tem je moral skupno vodstvo prepustiti Italijanu Antoniu Cairoliju.

Pred Gajserjem ima Italijan, ki je bil v prvi vožnji peti, v drugi pa drugi, zdaj 17 točk prednosti.

Slovenija je imela v Kegumsu prvič letos štiri tekmovalce, ki pa so imeli obilo smole. V prvi vožnji je poleg Gajserja na cilj prišel še Petr Irt, ki je zasedel 27. mesto, odstopila pa sta Jernej Irt in Klemen Gerčar, slednji si je pri padcu poškodoval koleno in moral v bolnišnico. Smola se je nadaljevala v drugi vožnji, to je končal le Peter Irt, in sicer je za 19. mesto osvojil prvi dve točki v sezoni. Skupno je veliko nagrado končal na 24. mestu. Gajser je bil 17., Jernej Irt 34., Gerčar pa 36.

V obeh vožnjah je bil najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), ki je zabeležil svojo prvo zmago v razredu MXGP. Drugo mesto je skupno zasedel Cairoli, tretje pa Rus Jevgenij Bobrišev.

Naslednja dirka bo velika nagrada Nemčije v Teutschenthalu, in sicer 21. maja.