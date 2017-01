Ducatijeva črna škatla

S prvim uradnim testiranjem se v Maleziji začenja uvertura v novo sezono motociklističnega razreda motoGP. Novi dirkači na novih motociklih so odličen recept, da bo prihajajoča sezona vsaj tako zanimiva, kot je bila prejšnja, ko smo na vrhu zmagovalnega odra videli kar devet različnih dirkačev. Za najbolj zanimivo rošado je poskrbel Španec Jorge Lorenzo, ki se je iz Yamahine garaže preselil v Ducatijevo, kjer bo poskušal osrečiti moštvo iz Bologne. Skok na dirkaški piedestal z rdečim moštvom je v preteklosti uspel le Avstralcu Caseyju Stonerju, dosežka pa ni uspelo ponoviti italijanskemu dirkaškemu doktorju Valentinu Rossiju (Yamaha), ki se je pri zastopanju italijanskega ponosa v letih 2011 in 2012 močno opekel. Morda je izvršni direktor Ducatija Claudio Domenicali s podpisom pogodbe s črno mambo zadel žebljico na glavico, apetitov ekipe pred novo sezono pa sploh ne skriva: »Naš cilj je osvojitev prvenstva. Že lansko sezono smo imeli odličen motocikel, zdaj pa imamo v svojih vrstah z Lorenzom še vrhunskega dirkača, kot ekipa smo zrasli. Seveda bo tudi letos več kandidatov za naslov, a mi smo se pripravljeni kosati z vsemi.« Igra mačke z mišjo se je že začela, saj je po predstavitvi Ducatijevega motocikla za prihajajočo sezono šef dirkaškega oddelka Gigi Dall'Igna priznal, da to le ni končna oblikovna izpeljanka. Čeprav so z novo sezono prepovedana vsa krilca, ki so ducatiju pomagala pri prenosu moči na asfaltno podlago in k boljšemu oprijemu, pa Dall'Igna vleče nove ase iz rokava. Moštvo iz Bologne je patentiralo nov izpušni sistem, ki deluje na nekašnem »jet« principu in naj bi še dodatno pripomogel k potisku ter povečanju podtlaka. Prejšnji teden je na neuradnih preizkusih testni dirkač Michelle Pirro buril duhove s črno škatlo, nameščeno pod zadnji del motocikla poleg izpuha. Če je bil izpuh v preteklosti speljan pod sedežem in po sredini, je zdaj speljan desno ob skrivnostni škatli, ki ne da spati oktanskim zanesenjakom in ljubiteljem podrobnosti. Za spletno stran crash.net je Pirro sarkastično pojasnil, čemu je namenjena: »Vanjo lahko spravim solato, mogoče hot dog in kokakolo, za vsak primer, če po desetih odpeljanih krogih postanem lačen.« Ali bo na novem motociklu lačen tudi Lorenzo s svojim moštvenim tekmecem Andreo Doviziosom in bo škatla ostala, bo jasno že jutri, ko se konča prvo testiranje.



In kaj pravi konkurenca?

Pri Yamahi so napovedovali revolucijo, vendar poleg malo temnejšega odtenka modre barve in večjega logotipa glavnega sponzorja na novi M1 2017 ni novosti, vsaj na zunaj ne. Rossiju in Mavericku Vinalesu obljubljajo in ponujajo revolucijo pod oklepom, njihovo geslo pa se glasi Odločili smo se spisati zgodovino. Šef moštva Lin Jarvis ima velike načrte s Top Gun Maverickom, ki je bil edina logična zamenjava za Lorenza. »Težko je bilo poiskati dirkača za zamenjavo svetovnega prvaka. Maverick nas je prepričal, ker k nam ni prišel po slavo in denar, temveč po naslov prvaka. Z Valentinom in našim novim motociklom bosta oba v boju za naslov med glavnimi favoriti.« Pri Hondi so bolj skromni in novosti ter revolucije ne obešajo na veliki zvon. Motocikel za prihajajočo sezono bodo uradno predstavili šele v petek v Indoneziji. Njihovo največjo grožnjo za tekmece pooseblja Marc Marquez, petkratni svetovni prvak, ki se ne bo brez boja odrekel šestemu naslovu, svojo neustrašnost pa je pokazal tudi v zloglasnem Kitzbühelu, ko je na slovitem Hahnenkammu demonstriral, da se da z dirkalnim motociklom peljati tudi po snegu. Ob njegovem boku oziroma za njim bo drug oranžen motocikel priganjal nekonfliktni in hvaležni Dani Pedrosa. Tudi pri Suzukiju si po lanski eni pripeljani zmagi od nove sezone obetajo več. Iz Ducatija so potegnili manijaka Andreo Iannoneja, iz razreda moto2 pa Alexa Rinsa, ki bi lahko mešala štrene veliki trojici. Kako se bo v krstni sezoni odrezal KTM, pa bo jasno že jutri, ko se ustavijo štoparice in konča prvo testiranje.