Dovizioso nevarno diha za ovratnik Marquezu

MOTEGI – Tri dirke so do konca sezone motociklističnega prvenstva motoGP, boj za naslov prvaka pa je v mrtvem teku. Glavna kandidata za naslov prvaka, vodilni Marc Marquez (Honda) in Andrea Dovizioso (Ducati), sta tudi v deželi vzhajajočega sonca na mokri stezi v zadnjih krogih poskrbela, da ni bilo dolgčas, v dvoboju pa je krajšo potegnila mravljica iz Cervere, ki je dirko zaključila na drugem mestu za Desmo Dovijem. Danilo Petrucci (OCTO Pramac Ducati) je s tretjim mestom še enkrat dokazal, da je dež njegov zaveznik.

Ob koncu prvega kroga je na čelu povorke Petrucci povečeval svojo prednost, pred Jorgejem Lorenzom (Ducati), ki se v primerjavi s preteklimi sezonami odlično znajde na mokrem in spolzkem, Zarco je zdrsnil na peto mesto, Marquez pa se je na tretjem otepal Doviziosa, ki se je z devetega startnega položaja izstrelil v ospredje. Sanje o naslovu prvaka je že v kvalifikacijah pokopal Maverick Viñales (Yamaha), ko s 14. startnim položajem ni ujel najhitrejše skupine. Tja je uspelo priti devetkratnemu svetovnemu prvaku Valentinu Rossiju (Yamaha), vendar tudi on z 12. startnim položajem ni upravičil slovesa, ki pritiče nekoč serijskemu zmagovalcu. Dirkaški doktor je na Japonskem še drugič zapored končal v pesku, tokrat je pomahal v slovo že v šestem krogu.

Napaka Marqueza na ravnini

Tisti, ki ste zamudili dirko v Avstriji, ste si njeno ponovitev lahko ogledali na Japonskem, vsaj nekaj zadnjih krogov. Déjà vu se je odvijal zadnje tri kroge, ko sta se za čim večji točkovni izkupiček gnala najbližja kandidata za naslov. V izdihljajih sta se prehitevala kot za stavo. Kar trikrat sta izmenjala vodilni položaj, vendar pa je v zadnji krog na prvem mestu pripeljal Marquez. Z vožnjo na meji sta oba tvegala padec, bližje temu je bil Marquez, ki se je refleksno rešil padca, ko mu je vzelo zadnjo pnevmatiko. To je bilo dovolj, da je Dovi ujel priključek in ga štiri ovinke pred ciljem prehitel. Marquez ne bi bil Marquez, če ne bi v zadnjem ovinku še enkrat poskusil priti pred Italijana. Identičen manever Španca kot na dirki v Avstriji pri vstopu v ciljno ravnino je pomenil, da je pri vhodu nanjo več hitrosti s seboj nesel Dovi, ki se je lahko veselil vnovične zmage.

»Vedel sem, da bom imel svojo priložnost na ravnini, pred tem pa je še Marc naredil napako in lahko sem ga prehitel. Vedel sem, da bo poskusil v zadnjem ovinku, saj nikoli ne odneha. Zapiral sem linije, a je še vedno našel luknjo v zadnjem ovinku. Prehitro je prišel na ciljno ravnino, sam pa sem vozil po bolj idealni,« je bil po razburljivem zaključku poln adrenalina Dovizioso. Še enkrat je nepopustljivost, tudi zavoljo padca, pokazal Marquez, najmlajši dirkač z osvojenimi 100 stopničkami v tekmovanju, ki ni bil slabe volje: »Veličastna dirka je za nami. Dva fanta, ki se borita za naslov, sta se za zmago udarila v zadnjem krogu. Skoraj sem padel, ko mi je zdrsnila guma, tam pa je Andrea izkoristil priložnost. Vedno grem na zmago in tudi tokrat sem poskusil v zadnjem ovinku, pa se ni izšlo.« Tri dirke pred ciljno črto ju loči le 11 točk. Naslednja priložnost za razkazovanje mišic bo že ta konec tedna v Avstraliji.



Italijansko slavje v moto3 V razredu moto2 je slavil Španec Alex Marquez, Xavi Vierge je prvič v karieri stopil na oder za zmagovalce, tretje mesto pa je pripadlo Hafizhu Syahrinu. V najšibkejšem razredu moto3 so za italijansko slavje poskrbeli Romano Fenati, Niccolo Antonelli in Marco Bezzecchi.