Dovi potrdil odlično formo na drseči progi v Kataloniji

Andrea Dovizioso (Ducati) je dobro formo iz Mugella prenesel tudi v Španijo, saj je s pametno vožnjo še drugič zapored slavil in preostale gledal z najvišje stopnice zmagovalnega odra. Priljubljeni Dovi po dirki za veliko nagrado Katalonije ni prav posebno skrival navdušenja nad novim največjim pokalom: »Za nami je čuden konec tedna in čudna dirka. Bilo je vroče in zadnja pnevmatika je zelo trpela, vendar so bile za vse enake razmere. Morda nam je šlo pri Ducatiju na roke to, da smo tu pred dirko že opravili testiranja. Zelo sem vesel zase in za moštvo, da se vzpenjamo v formi.« Marc Marquez (Honda) je bil celotni konec tedna več na tleh kot na motociklu, na dirki se mu je le uspelo obdržati na jeklenem konjičku, domače občinstvo pa je osrečil z drugim mestom. Dani Pedrosa (Honda) je z bojevitim dirkanjem in s tretjim mestom potrdil, da še ni za staro šaro. Steza na Montmelóju je potrebna preplastitve in njen razbeljeni asfalt je pripomogel k temu, da so dirkači dirko odpeljali v strahu, da bo guma vsak trenutek izgubila oprijem. Po vseh garažah je beseda tekla le o oprijemu in gumah, a težave so imeli vsi, razmere so bile enake za vse. Valentino Rossi (Yamaha) celotni konec tedna ni na- šel pravega oprijema z asfaltno podlago, zato je dirko začel s 13. startnega mesta in kmalu napredoval na osmo. Čeprav se je zdelo, da je stari lisjak v noči na nedeljo zopet poskrbel za čudežne nastavitve motocikla, pa je sledila hladna prha, ko je moral popustiti v boju za višja mesta in je lahko le nemo opazoval, kako se mu izmika boljša uvrstitev.

Osmo mesto je bilo za dirkaškega doktorja celo več, kot bi lahko pričakoval, saj je za seboj pustil tudi moštvenega tekmeca Mavericka Viñalesa (Yamaha), ki je končal na desetem mestu. Marquez je ves konec tedna na Montmelóju vknjižil kar šest zdrsov s steze, na srečo so vsi padci minili brez posledic, zato pa je zaradi strahu pred neuspehom spustil predse Doviziosa, ki je devet krogov pred ciljem odpeljal zmagi naproti. Četrti je bil Španec Jorge Lorenzo (Ducati), peti Francoz Johann Zarco, šesti Nemec Jonas Folger (oba Yamaha) in sedmi Španec Alvaro Bautista (Ducati). V skupnem seštevku še vodi tokrat komaj deseti Španec Maverick Viñales (Yamaha) z 11 točkami, drugi je Dovizioso s 104, sledijo Marquez 88, Pedrosa 84, Rossi 83... Zadnjo nedeljo v juniju bodo motocikli grmeli po Nizozemskem.