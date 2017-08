Dovi napovedal peklenski finiš

SILVERSTONE – Dvanajsta dirka sezone motociklistov razreda motoGP na dirkališču v Silverstonu je minila v znaku jubileja. Valentino Rossi (Yamaha) je ročico za plin privijal že na svoji 300. dirki v najmočnejšem razredu, na nekdanjem vojaškem letališču je hotel jubilej proslaviti z zmago. Dirkaškemu doktorju je dobro kazalo kar 17 krogov, ko je bil v vodstvu, zadnje tri pa sta na njegovo zabavo nepovabljena zapeljala Andrea Dovizioso (Ducati) in Maverick Viñales (Yamaha) ter mu pokvarila slavje. Desmo Dovi je s četrto zmago sezone prevzel vodstvo v skupnem seštevku točkovanja za naslov prvaka, saj je aktualni svetovni prvak Marc Marquez – vodilni do dirke na Otoku – končal v oblaku dima ob eksploziji pogonskega agregata sicer zanesljive honde. »Dirkališče v Silverstonu mi zelo odgovarja, ne vem, zakaj, morda zaradi vzdušja in zgodovine. Vsi na dirki smo varčevali z gumami razen Valentina, bil sem potrpežljiv, na koncu sem uspešno zaprl vrata, da me ne bi kdo prehitel,« je bil zadovoljen Dovi, ki s svojimi rokami oživlja ducatija, ki ga je nazadnje leta 2007 uspešno krotil le Avstralec Casey Stoner. Top Gun Maverick je zasedel drugo mesto, številka 46 tretje, splet okoliščin pa je pripeljal do tega, da je prvenstvo šest dirk pred ciljno črto izenačeno in napeto kot že dolgo ne. Naslednja postaja je Doktorjevo dvorišče v Misanu, oba Yamahina dirkača pa sta tam nedavno opravila testiranja, kar bi lahko pripomoglo k lažji poti na vrh.

Ducatijev preporod je s petim mestom in zgolj tremi sekundami zaostanka kronal Jorge Lorenzo, ki se je veselil dobrega rezultata po dokaj neposrečenem zastopanju barv moštva iz Bologne. »To je velik uspeh za moštvo. Dovi s četrto zmago sezone vodi v prvenstvu, jaz pa sem zadovoljen, da sem le dve desetinki na krog počasnejši od vodilnih. V Misanu se bom poskušal še izboljšati,« je Lorenzo prvič na ducatiju videl luč na koncu predora. Rossi pri svojih izjavah ob lovu na deseti naslov prvaka ostaja previden: »Zadovoljen sem z dirko v Silverstonu, saj sem lahko brez napak vozil na limitu; 17 krogov sem zelo užival, to je bila tudi lepa vožnja ob proslavitvi 300. nastopa v najmočnejšem razredu. Ostaja sicer malo grenkega priokusa, ko bi lahko iztržil več, ampak mi zadnja guma zaradi obrabe ni ponujala dovolj oprijema.

Bolj kot na prvenstvo moram misliti na to, da se na motociklu dobro počutim. V prvenstvu je letos še težje, saj se za naslov namesto dveh, treh dirkačev bori kar peterica. Vedno dajem svoj maksimum, a ostajam realist. Vesel sem, da sem pri vrhu, vendar mi zadnji krogi na dirkah povzročajo težave, zato menim, da nisem dovolj močan za osvojitev naslova. Res je, da smo zelo napredovali, a če želimo v Misanu na vrh, moramo garati.« Dovi bo na italijansko riviero odnesel devet točk prednosti pred mravljico iz Cervere, 13 pred Top Gun Maverickom in 26 pred Rossijem, tam pa bi lahko priključek s 35 točkami zaostanka ujel tudi Dani Pedrosa (Honda), ki je lani z zmago oskrunil romarsko središče navijačev številke 46.