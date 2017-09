Domačin s prvega mesta, pokrpani Rossi s tretjega

ALCANIZ – Dirkači elitnega razreda motoGP so v soboto opravili kvalifikacije za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v španskem Alcanizu. Prvo mesto si je privozil domačin Maverick Vinales (Yamaha), nekoliko presenetljivo pa je na visokem tretjem mestu končal njegov moštveni sotekmovalec Valentino Rossi, ki se je uspešno vrnil kljub nedavni poškodbi.

Nastop poškodovanega, a očitno neuničljivega Rossija je osrednja tema v Alcanizu, kjer ta konec tedna poteka dirka za VN Aragonije. Tudi če ne bi bil tako visoko, bi bila njegova zgodba v ospredju. A se je izkazal tudi s časi, predvsem pa se je obdržal na motorju, kar ni uspelo Marcu Marquezu. Ta je nekaj minut pred koncem padel in zapravil možnost za uvrstitev povsem pri vrhu, na koncu je bil šele peti.

Iz prve vrste bodo nedeljsko dirko začeli Vinales, njegov španski rojak z Ducatijem Jorge Lorenzo ter Rossi, iz druge pa Britanec Cal Crutchlow (LCR Honda) in oba Hondina dirkača, Španca Marquez in Dani Pedrosa.



Trije tedni od zloma noge

Pred dvema tednoma so sicer pri Yamahi še zatrjevali, da Rossija ne bo na dirki v Aragoniji, in so priložnost ponudili svojemu dirkaču iz razreda superbike Michaelu van der Marku. A se Rossi ni dal, okrevanje je močno pospešil in dosegel, da so mu zdravniki že za ta konec tedna izdali pozitivno zdravniško spričevalo, čeprav so od nesreče in operacije zlomljene noge minili le trije tedni.

Brez večjih težav je opravil oba petkova treninga, tudi danes je bil zelo konkurenčen, v zadnjem krogu kvalifikacij pa je skočil tik pod vrh.

V skupnem seštevku po prvih 13 dirkah vodi Marquez s 199 točkami, enako število jih ima Ducatijev dirkač Andrea Dovizioso (Italijan je bil sicer v kvalifikacijah tokrat šele sedmi), sledita pa Vinales s 183 in Rossi s 157.