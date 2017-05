Dnevi za ljubitelje zloščene pločevine in vetra v laseh

Vse, kar pelje, pelje v Celje.

Kako izbrati vozilo, ki bo učinkovito in varno prispevalo k vašemu poslu, ali pa vozilo, ki vas bo sproščalo na poteh v prostih trenutkih, se pozanimajte na celjskem sejmišču od 18. do 21. maja . Na štirih strokovnih sejmih 20. Avto in vzdrževanje , 12. Moto boom , 10. Gospodarska vozila in 1. Logistika vas pričakujejo zadnje novosti panog, organizator pa je poskrbel še za spremljevalni program, ki ga mojstri, poznavalci in ljubitelji na tekih sejmih pričakujejo.

Na štirih sejmih si bo mogoče ogledati ponudbo približno 400 najboljših svetovnih blagovnih znamk na tem področju, ki jih bo predstavilo skoraj 140 direktnih razstavljavcev. V Celjskem sejmu so ponosni na tradicijo svojih strokovnih sejmov, ki jo prepoznavajo tako obiskovalci kot tudi zvesti razstavljavci na minulih sejmih. V preteklosti so sejmi potekali v parnih letih. »V letu 2014, ko so sejmi nazadnje potekali, pa smo se odločili prisluhniti željam naših razstavljavcev, da jih prestavimo v neparna leta. S tem se izognemo vodilnima svetovnima sejmoma s tega področja (IAA Hannover, Automechanika Frankfurt), ki sta otežila predstavitev novosti na naših sejmih,« pojasnjuje mag. Robert Otorepec, izvršni direktor družbe Celjski sejem d.d.

Testne vožnje na poligonu in v prometu, prikazi in čisto prave dirke

Izkoristite odlično priložnost in se na štirih sejmih s terenskimi vozili popeljite po Off-Road Showu , ali pa se z lahkimi gospodarskimi vozili in motorji Harley-Davidson odpeljite v promet na celjske ulice. Ne zamudite prikazov in predstavitev vsega, kar je pomembno za vidnost in varnost motoristov v cestnem prometu, bleščečih predelanih motorjev na Custom Showu, čisto pravih dirk motociklov … Poučno in adrenalinsko bo vse štiri sejemske dneve, poudarjajo v Celju.

Strokovna svetovanja in aktualni posveti

Sekcija avtoserviserjev OZS, dolgoletni pomembni partner in sooblikovalec najstarejšega med štimi sejmi Avto in vzdrževanje, bo na sejmišču izvajala svetovanja in pomoč za svoje člane, pripravili bodo različne delavnice (na razstavnem prostoru sekcije se bo izmenjalo več različnih vozil na električni pogon in proizvajalci bodo predstavljali, kaj je pomembno pri vzdrževanja takega vozila), predstavili bodo novo spletno stran sekcije ter pripravili aktualno okroglo mizo o vplivu popravil vozil na varnost v cestnem prometu.