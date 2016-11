Dennis ob oblast

Devetinšestdesetletni Ron Dennis, ki je bil 35 let na čelu ekipe formule 1 McLaren, ne bo več predsednik podjetja McLaren. Njegovo slovo ni prostovoljno, saj so njegov umik zahtevali delničarji ekipe oziroma podjetja McLaren Technology Group. Dennis je moral odstopiti tudi kot izvršni direktor podjetja. Obdržal bo svoj 25-odstotni lastniški delež v ekipi, 50-odstotnega ima v lasti premoženjski sklad Mumtalakat iz Bahrajna, preostalih 25 odstotkov pa je v rokah poslovneža iz Savdske Arabije Mansourja Ojjeha. V kratkem sporočilu ob slovesu je Dennis zapisal, da je njegov način vodenja McLaren pripeljal do 20 naslovov svetovnega prvaka in 850 milijonov funtov letnega proračuna, vendar z drugimi vodilnimi in solastniki ter sponzorji ne najde več skupnega jezika pri nadaljevanju vodenja ekipe. V dolgoletni uspešni vodstveni karieri je Dennis spremljal številne mojstre formule 1, tudi Alaina Prosta in Ayrtona Senno, ko sta si zagotovila po tri naslove prvakov. McLaren ima zadnjo zmago v F1 iz leta 2012 (Jenson Button), zadnji naslov svetovnega prvaka je ekipi leta 2008 privozil Lewis Hamilton.