Crutchlow podrl še en mejnik

PHILLIP ISLAND – Britanec Cal Crutchlow (LCR Honda) je na dirki motociklistov razreda motoGP postal prvi Britanec, ki mu je uspelo zmagati v Avstraliji. Čeprav je legenda formule 1 Niki Lauda dejal, da vsak dirkač ob rojstvu otroka izgubi sekundo na odpeljani krog, pa je Crutchlow zamajal temelje njegove teorije. Britanec je med elito zmagal še drugič v karieri, obe zmagi pa je slavil letošnjo sezono, prvo v češkem Brnu. Na drugo mesto se je na Filipovem otoku prebil Valentino Rossi (Yamaha), ki je dirko po ponesrečenih kvalifikacijah začel s 15. startnega mesta. Vnovič je na zmagovalni oder stopil Maverick Vinales (Suzuki), ki si bo prihodnjo sezono garažo delil z dirkaškim doktorjem, in tudi Španec se je moral prebijati iz ozadja, saj je zabeležil le 13. čas kvalifikacij. Letošnji predčasno okronani svetovni prvak Marc Marquez (Honda) je celotni konec tedna pomerjal hlače preostalim in je tudi v dirko krenil s prvega startnega položaja. Njegovo prednost je začel topiti Crutchlow, ko je Španec v desetem krogu v ovinku izgubil oprijem prednje pnevmatike in dočakal prvi odstop na dirki letos. Prvenstvo je že odločeno, zato za Marqueza ta ni bil usoden. Crutchlow je vozil za mravljico iz Cervere, ko se je svetovni prvak zadrsal z dirke, in takrat se je Britancu v telo naselil občutek previdnosti. »Od Marcovega zdrsa naprej me je bilo strah tistega ovinka. Vedel sem, da ne smem popuščati zaradi pnevmatik, ki bi se ohladile, v nasprotnem primeru ne bi pritiskal na vso moč. Imel sem dober tempo, in če Marc ne bi padel, bi se boril z njim za prvo mesto ter ga verjetno prehitel,« je samozavestno sklenil Crutchlow.



V razredu moto2, kjer še ni odločeno, kdo se bo ob koncu sezone najslajše smejal, je Švicar Thomas Luthi z drugo zaporedno zmago močno posegel v boj za naslov. Za pičlo stotinko sekunde je po fotofinišu slavil pred Italijanom Francom Morbidellijem in pol sekunde pred tretjim Nemcem Sandrom Cortesejem. Vodilni Francoz Johann Zarco si je z 12. mestom zakompliciral dirkaško življenje, ko ima v skupnem seštevku le še 22 točk prednosti pred drugim Luthijem in 25 pred Špancem Alexom Rinsom. Čeprav je Južnoafričan Brad Binder že osvojil naslov prvaka, pa dirkačem v razredu moto3 vseeno ne prizanaša. Z novo zmago je bil boljši od Italijana Andrea Locatellija in Španca Arona Caneta. Da imamo v podalpski deželi veliko dirkaških nadarjencev, je nedavno dokazal tudi mladi Bor Klemenc, ki se je predstavil v španskem Guadixu, na avdiciji za izbor med Red Bullove dirkače, ki tekmujejo v t. i. pokalu novincev (Rookies Cup). Ta je odskočna deska za bodoče dirkače v seriji moto3, 2 in GP, svojo pot pa je tam začel tudi aktualni svetovni prvak moto3 Binder. Čeprav je Klemenc na izboru iz kroga v krog nizal hitrejše čase in se uvrstil v zgornji del časovne razpredelnice, pa so o napredovanju odločali tudi drugi dejavniki, tako da bo poskušal preboj v svetovni vrh udejanjiti prihodnje leto na novem izboru. Volje, talenta in znanja mu ne manjka, kar se da razbrati tudi iz njegove izjave za POP TV: »Sem Bor Klemenc, motociklistični dirkač in bodoči svetovni prvak razreda motoGP. S to mislijo in ciljem se zbujam vsako jutro, odkar sem pri štirih letih prvič sedel na motocikel.« Morda bomo že v bližnji prihodnosti na startni listi zagledali ime Slovenca tudi v tem tekmovanju, do takrat pa se najprej prepustimo koncu letošnje sezone, ko bo konec tedna na sporedu predzadnja dirka v Maleziji.