Brez mehanika in maserja

Nov reli Dakar se bo v ponedeljek prvič začel v Paragvaju, od koder se bo karavana 491 tekmovalcev v petih različnih kategorijah – avtomobilov, motoristom, štirikolesnikom in tovornjakom so se letos prvič pridružili še cenovno sorazmerno ugodni lahki buggyji – podala na 12 etap in več kot 9000 kilometrov dolgo odisejado do argentinskega Buenos Airesa. Na tej poti jih čakajo zelo raznovrstne razmere. Od dirkanja po blatu in klasičnih makadamskih cestah, puščavskih sipin do vožnje na zelo visoki nadmorski višini. Ta bo tudi tokrat največji preizkus tako za dirkalnike kot tudi tekmovalce. V Boliviji bo karavana obiskala najvišje ležečo prestolnico na svetu in takrat bo reli kar pet dni potekal na nadmorski višini do 3800 metrov. V povprečju so organizatorji, ki jim bo drugič v vlogi športnega direktorja poveljeval nekdanji motociklistični as Marc Coma, traso pripravili na nadmorski višini 2000 metrov. Pomanjkanje kisika se bo poznalo tako voznikom kot tudi avtomobilom in motociklom. »Na reli se vračamo z novim avtomobilom, ki bo imel tokrat celo klimatsko napravo. Lani je temperatura v notranjosti presegala 60 stopinj Celzija. Letos bomo zelo veliko časa preživeli na visoki nadmorski višini, česar nisem navajen. Odločala bo tudi fizična pripravljenost voznikov kakor seveda tudi tehnološka zanesljivost dirkalnikov,« pravi lanski zmagovalec Stephane Peterhansel (Peugeot), ki je skupno na reliju Dakar zmagal že kar dvanajstkrat.



Peugeot bo v avtomobilski konkurenci tudi letos prvi favorit. Imajo nov dirkaški prototip na osnovi športnega terenca 3008. Poganja ga dizelski trilitrski šestvaljni motor, moč se bo še naprej prenašala le na zadnji par koles. Avtomobil je večji in na vseh področjih malenkostno boljši od lanskega, so prepričani pri Peugeot Sportu. V svojih vrstah imajo zelo izkušene voznike, saj lahko poleg Peterhansla z enako samozavestjo zmago napadata tudi Carlos Sainz in Sebastien Loeb. Francoz je lani ob svojem debiju na reliju vozil odlično in do nesreče vodil v skupnem seštevku. Francozi so edina prava tovarniška ekipa na startu relija, a imajo vseeno nekaj resnih tekmecev. To je predvsem dvakratni zmagovalec relija Nasser Al-Attiyah, ki bo vozil Toyotin prototip na osnovi hiluxa. Na izkušnje pri Toyoti stavi tudi Gilien De Villiers.



Velika konkurenca tovarniških moštev je med motoristi, kjer bo zmago za KTM branil Toby Price. Na startu bo veliko kandidatov za končno zmago, kjer bodo avstrijski ekipi znova najresnejši izzivalci pri Hondi. V konkurenci motoristov bomo imeli spet na startu tudi Slovenca Simona Marčiča. Predlani si je zlomil zapestje, lani pa mu je brez asistence uspelo končati maratonski reli. Mariborčan bo tudi letos vozil v razredu, kjer dirkači nimajo lastne asistenčne ekipe. »Tako je, nimam ne mehanika ne fizioterapevta, ki bi me po 12 urah vožnje počakala v bivaku, zato se po etapi ne uležem na masažno mizo, ampak najprej vzamem v roke orodje. Najem asistenčne podpore stane približno 15.000 evrov, ki mi jih ni uspelo zbrati, me pa to ni demotiviralo. Lani nas je v razredu Malles Moto tekmovalo približno 15, približno enako število sotekmovalcev pa pričakujem tudi letos,« napoveduje Marčič. Kljub skromni podpori pa zanj reli ne bo poceni. Kot pravi sam, ga bo stal vsaj okrog 30.000 evrov. Pri tem ne šteje motorja, za katerega je pred leti najel kredit in ga še vedno odplačuje. To je realnost, ki jo poznajo številni amaterji na startu najtežjega vztrajnostnega relija in s katero se profesionalci v tovarniških moštvih danes ne obremenjujejo več. »A tudi oni so začeli skromno kot amaterji, zato se ne pritožujem,« poudarja edini slovenski udeleženec dakarskega relija.