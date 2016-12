Bo prvak tudi s Fordom?

Še pred dvema mesecema se je zdel takšen razplet pred novo sezono svetovnega prvenstva v reliju nemogoč. Sebastien Ogier je s Volkswagnom slavil svoj četrti naslov svetovnega prvaka, Nemci so že mesece razvijali in testirali nov dirkalnik s tehničnimi specifikacijami prihodnje generacije ter napovedovali nadaljevanje svoje prevlade v reliju. Toda po nenadnem umiku Volkswagnove tovarniške ekipe je Ogier čez noč ostal brez službe, vsi drugi proizvajalci pa so dobili edinstveno možnost, da podpišejo pogodbo s svetovnim prvakom in na vrata svojega dirkalnika nalepijo prestižno startno številko 1.



Citroën in Hyundai zanj realno nista imela prostora in denarja. Ogier je preizkusil nov Toyotin dirkalnik, a ga ni prepričal, zato je Francoz segel v roko Malcolmu Wilsonu, vodji ekipe M-Sport Ford. Ogier, ki je od leta 2008 dobil že 38 relijev za svetovno prvenstvo, bo prihodnje leto vozil njihovo novo ford fiesto WRC. »Zame bo prihodnje leto veliko stvari novih. Povsem novi bodo dirkalniki, novo bo moštvo. Malcolma zelo spoštujem in prav nenavadno je, da sem na predzadnjem reliju sezone dejal, kako lepo bi bilo enkrat voziti zanj. Nisem si predstavljal, da se bo to zgodilo tako hitro. Čaka nas veliko dela, toda ko vidim veliko željo pri vsakem članu ekipe, sem prepričan, da lahko postanemo svetovni prvaki,« je povedal Ogier, ki je brez dvoma najboljši voznik relija zadnjih štirih let.



Odločitev svetovnega prvaka navdušuje, saj se ni odločil za varno zavetje uradne tovarniške ekipe, temveč bo vozil za zasebno ekipo M-Sport z zgolj delno in do zdaj predvsem tehnično podporo Forda. Finančne podrobnosti dogovora sicer niso znane, a prav mogoče je, da je tudi Ford prispeval dodatno količino denarja za pogodbo s svojim novim prvim voznikom. Ford je za pripravo namreč prispeval novo generacijo fieste, enega izmed treh najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi, podjetju gredo tudi sicer posli v Evropi odlično in letos lahko pričakujejo okrog milijarde evrov dobička. Ogier bo kajpak najboljši ambasador novega avtomobila.



Dirkalnik izžareva nova tehnična pravila novega svetovnega prvenstva. Fiesto WRC bo poganjal 1,6-litrski turbomotor s 380 konji in 450 NM navora. Dirkalniki bodo v primerjavi z letošnjimi močnejši, lažji, imeli bodo aktiven srednji diferencial in precej boljši aerodinamični paket za izboljševanje mehanskega oprijema. »Tudi jaz sem ga preizkusil in lahko rečem, da tako navdušujočega avtomobila še nisem vozil. Na prvi reli v Monte Carlo odhajamo s številko 1 in eno od naših najboljših vozniških zasedb vseh časov. Priznam, navdušeni smo in vsi polni zagona za trdo delo, ki je pred nami. Prepričan sem, da je dirkalnik vrhunski in da bo Sebastien z njim lahko branil naslov svetovnega prvaka. Že dolgo sem si želel sodelovanja, v zadnjih tednih pa smo za dogovor res storili prav vse,« je prihod Ogierja v Cockermouth na severu Anglije komentiral Wilson, ki je bil nekdaj tudi sam voznik relija na najvišji ravni.



Pogodba z Ogierjem in njegovim sovoznikom Julienom Ingrassio – drugi dirkalnik bo vozil vse boljši Estonec Ott Tanak – prihaja ob 20-letnici sodelovanja Wilsonovega podjetja s Fordom. Ford že vse od leta 1981 čaka na nov vozniški naslov svetovnega prvaka in zdaj imajo za volanom po daljšem času človeka, ki je sposoben podviga Colina McRaeja. M-Sport danes zaposluje več kot 200 ljudi, med njimi od letošnje jeseni tudi slovenskega inženirja Florjana Rusa.