Bo Ogier svetovni prvak še z zasebnim moštvom?

MONTE CARLO – Dva meseca po zadnjem reliju lanskega svetovnega prvenstva sta bila nadvse turbulentna. Najprej se je iz prvenstva umaknila tovarniška ekipa Volkswagna, ki je bila nepremagljiva zadnja štiri leta, nato je nekaj tednov svoj novi dirkalnik iskal svetovni prvak Sebastien Ogier, vsa moštva pa so do zadnjega preizkušala dirkalnike WRC nove generacije. Negotovost in hkrati napeto pričakovanje sta zdaj na vrhuncu. Jutri, v četrtek zvečer, se s prvima dvema hitrostnima preizkušnjama nova sezona vendarle začenja. Uvodnega od 13 načrtovanih relijev gosti Monte Carlo s pregovorno nepredvidljivim relijem. Klasična monaška ruleta bo tudi letos polna spremenljivih razmer. Dirkače čakajo odseki suhega, poledenelega in zasneženega asfalta, na katerih se bodo tovarniška moštva prvič pomerila z dirkalniki po novih tehničnih pravilih. Dirkalniki WRC bodo s 380 konji postali močnejši, z izrazitejšimi aerodinamičnimi dodatki bodo imeli več podtlaka, širši bodo tudi koloteki in s tem povezana stabilnost na cesti. Ker bodo obenem nekoliko lažji, bodo na vseh področjih zmogljivejši in hitrejši.



Kopica novosti



»Zame je čisto vse novo. Nova ekipa, nov avtomobil. Izkušnje so pomembne, a v zadnjem mesecu se mi je uspelo veliko naučiti,« pred prvim relijem pravi Ogier, ki je po slovesu Volkswagna podpisal enoletno pogodbo z britanskim zasebnim moštvom M-Sport. Njegov lastnik Malcolm Wilson si je močno želel sodelovanja z Ogierjem, ki bo tako postal prvi ambasador nove ford fieste WRC. M-Sport je z njim opravil 8344 testnih kilometrov, a Ogier se je moštvu pridružil šele v zadnjem delu priprav in vsaj glede navajenosti na dirkalnik bo sezono začel v rahlo podrejenem položaju. Startna številka 1 bo sicer velik zagon za Wilsonovo ekipo, ki v zadnjih letih nima več finančne podpore Forda. Po slovesu Volkswagna prav v vrh favoritov spada tudi Hyundai. Korejci so v zadnjih sezonah ves čas ustvarjali svojo konkurenčnost, med vsemi moštvi pa imajo tudi najbolj celovito zasedbo voznikov. Thierry Neuville je sposoben zmagati na vsakem reliju, Hayden Paddon in Dani Sordo pa sta prav tako dovolj zanesljiva in hitra dirkača za želeni naslov svetovnega prvaka med proizvajalci. Hyundai je v tej konkurenci favorit številka ena.



Vrnitev Citroëna in Toyote



V svetovni reli se uradno vračata Citroën in Toyota. Francozi bi radi spet doživeli nekdanje uspehe Sebastiena Loeba. Opravili so dolga in temeljita razvojna testiranja novega citroëna DS3 WRC. Njihov prvi dirkač je Kris Meeke, ki je pri 35 letih dočakal priložnost svoje kariere. Meeke marsikdaj ni bil ob pravem času na pravem kraju. Voznik, čigar mentor je bil znameniti Colin McRae, pred novo sezono ne bi mogel sedeti v boljšem avtomobilu in uživati podpore zelo izkušene reli ekipe. »Po zadnjem testu komaj čakam na začetek pravega relija. V Monte Carlu bo zagotovo težko, še posebno pri izbiri gum. Pri vsakem servisu bo treba izbrati prave ali vsaj najmanj napačne,« pravi Meeke.



Na drugi strani ima Toyota za seboj manj testnih kilometrov. Vodja ekipe Tommi Makinen, nekdanji svetovni prvak in tudi kralj relija Monte Carlo, je v prvi dirkalnik posedel svojega rojaka Jari-Mattija Latvalo. Finec pri Volkswagnu lani ni blestel, saj sta ga zasenčila tako Ogier kot Andreas Mikkelsen. Toyoto letos čaka razvojno leto. Njihov dirkalnik yaris WRC je pred koncem lanskega leta testiral tudi Ogier, a je nato raje izbral M-Sportovo fiesto WRC.



Prve hitrostne preizkušnje monaške rulete bodo pokazale, kako dobro so tovarniške ekipe razvile nove dirkalnike. Do zdaj so jih preizkušali le na testiranjih, kjer pa niso imeli nikakršne medsebojne primerjave. Tudi reli po južnofrancoskih Alpah ne bo dal zadnje sodbe, saj je zelo specifičen in velja za pravo dirkaško loterijo. Moštva pričakujejo tudi več začetnih tehničnih težav in verjetno nas prvi brezkompromisni boji treh tovarniških ekip (Citroën, Toyota, Hyundai) in ene zasebne (M-Sport) čakajo šele spomladi na prvih makadamskih relijih.