Bernie Ecclestone se poslavlja

LONDON – Dolgoletni šef tekmovanja formule ena Bernie Ecclestone zapušča svoj položaj. Britanec bo po dolgih 40 letih končal svoje delo na čelu najhitrejšega avtomobilističnega tekmovanja na svetu, lastniki formule ena Liberty Media pa so namesto 86-letnega Britanca na vodilni položaj imenovali 62-letnega Američana Chasea Careyja.

»Danes so me zamenjali. Sem preteklost, to je uradno,« je ob tem dejal Ecclestone, ki so mu ponudili mesto častnega predsednika. Čeprav je dolgo časa veljalo, da je Ecclestone nezamenljiv, se je zgodilo prav to, Britanec je izgubil svoj položaj. Novi lastniki Liberty Media bodo poslej tesno sodelovali tudi z nekdanjim šefom ekipe Mercedes Rossom Brawnom in dolgoletnim direktorjem medijske hiše ESPN Seanom Bratchesom.

»Ponosen sem na posel, ki sem ga opravljal zadnjih 40 let in na vse, kar sem s formulo ena dosegel,« je po izgubi položaja v uradni izjavi za javnost razkril Ecclestone. Ta je konec sedemdesetih kupil televizijske in marketinške pravice tekmovanja in s tem postavil temeljni kamen za milijardni imperij. Po menjavi na vrhu so mnogi Ecclestonu izrazili spoštovanje, tudi iz vrst dirkačev, pri Liberty Media so zapisali: »Zahvaljujemo se Bernieju za njegovo večdesetletno vodenje. Šport je danes to, kar je, zaradi njega in nadarjene ekipe, ki jo je vodil.«

Njegov naslednik Carey je pred tem delal kot izvršni podpredsednik medijskega podjetja 21st Century Fox, ki si ga lasti Rupert Murdoch, formulo ena pa prevzema tudi z dolgom osmih milijard dolarjev. Ko so ga vprašali, ali bi stopil na vodilno mesto, je moral premisliti: »Deset sekund, nato sem privolil.« Carey, leta 1954 rojeni Američan je zaključil študij na Harvardu, a se mu v krvi bolj kot bencin pretaka šport. S športom ima namreč že dalj časa opraviti. »S seboj prinašam dolgoletne izkušnje iz dela v medijih, pri katerem je imel šport vedno pomembno vlogo.«