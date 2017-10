Amarok iz Idrije v Tunizijo

IDRIJA – Sredi Idrije je v veliki avtomehanični delavnici enega naših najuspešnejših voznikov relija Darka Peljhana zverina, ki je bolj kot domačih cest vajena brezpotij puščavskega predela Afrike. Terenski poltovornjak volkswagen amarok je serijsko vozilo, ki se ga je prvič temeljito predelalo pred štirimi leti za nastop na reliju Dakar 2014. Vozil ga je Darij Novak iz Nove Gorice, po rodu sicer Idrijčan, ob njem je takrat kot sovoznik sedel Boštjan Leskovec iz mesta živega srebra.

Dvakrat skrajšan

»Do polovice relija sva zdržala, potem je začelo vozilo odpovedovati. Če sem resnicoljuben, niti posadka ni bila več toliko pri močeh kot pred začetkom. Morala sva odstopiti.« Po vrnitvi je avto spet pristal v delavnici. »Najprej smo ga skrajšali, nato opremili z novim vzmetenjem, novim podvozjem. Lani smo vanj posadili nov motor in ga še enkrat krajšali,« pove Darij: »Od prvotno kupljenega tovarniškega vozila je ostalo le prednje vetrobransko steklo, čisto nič drugega. Vanj se je vložilo mnogo truda in znanja, tako da je danes amarok tik pred tem, da se ga dokončno sestavi in po tretji predelavi pripravi na nov puščavski nastop, tokrat v Tuniziji.«

El Chott Rallye de Tunisie, letos bo na sporedu od 22. do 28. oktobra, ima bogato tradicijo, in prav na tej preizkušnji sta se spoznala Darij in njegov novi sovoznik Andrej Pogačar z Jesenic: »Takrat sem vozil Mitsubishijevega pajera, pozneje sem šel na isti reli z motorjem.« O Pogačarju smo pred leti v Slovenskih novicah prav v povezavi z omenjenim relijem že pisali; slaba dva tedna pred odhodom v Afriko je opravil vozniški izpit za motocikel, potem pa v svoji kategoriji zasedel četrto mesto. Primorec in Gorenjec sta si po nekaj letih znova segla v roke in se dogovorila, da bosta letos skupaj odšla v Tunizijo. »Čaka naju dva tedna peščenih brezpotij, precej zoprnih makadamskih cest in precej zahtevnih sipin, predvsem na predelu iz Douza do Ksar Ghilana. Tam se vozi kontra sipinam, kar pomeni, da se gre po njenem strmem predelu gor in po položnem dol, in to je dodatna težava.«

Z dvema mehanikoma

Naša predstavnika zaupata vozilu: »Poganjal naju bo štirilitrski V8-bencinski agregat, na vozilu je hladilni sistem, ki je premeščen zadaj in še nižje, kot je bilo predvideno. Celotna teža vozila znaša okrogli dve toni, poleg tega bova morala s seboj peljati precej opreme in rezervnih delov. Ob nama bo spremljevalno-logistična ekipa sedmih ljudi, dva sta mehanika, in vsak bo imel svojo zadolžitev, ki se bo začela že precej pred startom.«

Voznik Novak in sovoznik Pogačar pričakujeta dober rezultat: »Tokrat sva v odlični formi in tudi spoznava se na delo, ki ga morava opraviti,« pove Darij, Andrej pa dodaja: »Hkrati sva oba izkušena šoferja relija in offroad tekmovanj, tako da upava le na to, da naju vozilo ne bo pustilo na cedilu. Preizkusila sva amaroka in je zaradi novega vzmetenja izjemno stabilen. Čeprav je krajše, se odlično obnese pri večjih hitrostih na makadamskih poteh, tako da greva v naslednjem tednu na pot z velikim optimizmom.«