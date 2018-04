Tožba vložena. Koliko evrov čaka prevarane slovenske lastnike Volkswagnov?

LJUBLJANA – Tožba proti koncernu Volkswagen je vložena. To je za 6024 slovenskih potošnikov na sodišču v Nemčiji storila družba Financialright, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. kupili ali z lizingom najeli vozila koncerna Volkswagen, udeležena v t.i. dizelskem škandalu. Gre za vozila znamk Audi, Seat, Škoda in Volkswagen, izdelana med leti 2007 in 2015, v katera so vgradili sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov (NO x ).



Znano je, da je Volkswagen zavračal kakršnokoli plačilo odškodnin evropskim potrošnikom, zato so se odločili za sodno pot. ZPS je z omenjeno družbo začela kampanjo PreVWara in zbrala kar 6500 prijav potrošnikov. Obenem se je družba Financialright GmbH pod določenimi pogoji zavezala, da bo za te terjatve vložila tožbo in nosila vse stroške postopka. V primeru neuspeha potrošniki ne bodo nosili nobenih stroškov, medtem ko si bo v primeru uspeha družba Financialright GmbH zadržala del, a ne več kot 35% prisojenega in izterjanega zneska.



Za Financialright je to že tretja vložena skupinska tožba.