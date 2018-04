Pripravite se, prihajajo novosti na gmailu

Spremenjen stranski modul. FOTO: The Verge

Uporaba računa gmail naj bi se kmalu spremenila. V podjetju Google so namreč potrdili večji poseg ene najbolj popularnih email aplikacij.Že lani so se širile novice, da naj bi prišlo do prenove, zdaj pa so v javnosti prve nove podobe gmaila.Največja sprememba se obeta pri stranskem pomičnem modulu, ki bo dovoljeval integracijo z drugimi Googlovimi aplikacijami, piše The Next Web. Ta naj bi dovoljeval lažje upravljanje koledarja, zadolžitev itd. Ob novem modulu ne bo treba zapustiti gmail računa, da bi, na primer, prestavili sestanek. Po pisanju TechCruncha bo mogoča povezava tudi z drugimi aplikacijami.Spremembe se obetajo tudi pod zavihkom »zadolžitve« (angl. Tasks), ki po mnenju The Next Weba nujno potrebujejo prenovo.Kot še poročajo, spremembe ne bodo drastične, bo pa gmail mnogo bolj v skladju s trenutnimi Googlovimi smernicami in z blagovno znamko.