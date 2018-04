Najbolj vroče ta hip

Sky Force Reloaded je poklon klasičnim arkadam. FOTO: Staš Ivanc

Neskončni fliper

108 milijard dolarjev je lani presegla industrija videoiger.

PUBG Mobile ni ravno za malčke. FOTO: Staš Ivanc

Poklon klasičnim arkadam

Boj do zadnjega

Final Fantasy Brave Exvius vsebuje vse klasične elemente RPG-iger. FOTO: Staš Ivanc

Raziskovanje in spopadanje

Pametni telefoni imajo ključno vlogo pri vzponu mobilnih iger.

Asphalt Extreme je relijevska različica Airborna in prav tako adrenalinska. FOTO: Staš Ivanc

Tri, štiri, zdaj!

Kot smo že večkrat pametovali, so videoigre gigantski posel, ki je na globalni ravni že presegel vrednost sto milijard dolarjev na leto, kar je več od filmske industrije. In čeprav goreči igralci videoiger na mobilne igrice pogosto gledajo zaničljivo, pa te predstavljajo že 42 odstotkov prodaje vseh videoiger, kar je več kot prodaja iger za konzole (31 odstotkov) in osebne računalnike (24 odstotkov). Štiri odstotke predstavljajo igre, ki tečejo v spletnih brskalnikih. Pa poglejmo nekaj najzanimivejših in najbolj priljubljenih (zastonjskih) mobilnih naslovov tako za android kot za ios.PinOut je, na kratko, neskončni fliper (po domače marjanca) futurističnega videza z odlično elektronsko glasbeno spremljavo. Nadzor je sila enostaven: z dotikom na levi ali desni strani zaslona prožimo ročki, ki potiskata kroglo naprej. Edina omejitev je čas, ki pa si ga podaljšujemo s pobiranjem bleščečih belih pik. Znotraj fliperja se skrivajo različne mini igre, ki nam prinašajo dodatne sekunde. Osnovna različica je brezplačna in brez oglasov, a ne shranjuje položaja, tako da vedno začnemo od začetka, ko nam zmanjka časa. Če odštejemo tri evre, se nam odklenejo nadzorne točke, s katerih lahko nadaljujemo igro.Sky Force Reloaded je od zgoraj gledana arkadna strelska igra, v kateri upravljamo letalca in sesuvamo vse, kar nam je na poti, ter se umikamo izstrelkom, zraven pa dobivamo nagrade v obliki orožja ali energije. Gre za pravi poklon klasičnim igram z avtomatov, zapakiran v odlično grafiko. Igra je v osnovi brezplačna, v aplikaciji pa lahko za evro ali dva odstranimo oglase in nakupimo dodatno orožje.PUBG Mobile oziroma PlayerUnknown's BattleGrounds je primeren za malce bolj zrele igralce. To ni nič čudnega, saj je cilj te tretjeosebne igre poiskati vse druge igralce na majhnem otoku – in jih pobiti. Igralci pri tem zbirajo orožje in opremo ter se prevažajo z vozili. Čeprav se lahko sklepajo zavezništva, je zmagovalec tisti, ki na koncu ostane živ. Igra lahko traja le nekaj minut ali pa pol ure, odvisno od naših spretnosti in sreče. PUBG je brezplačen, omogoča pa nakupe t. i. kozmetičnih dodatkov.Malce manj nasilna je najnovejša igra iz franšize Final Fantasy s podnaslovom Brave Exvius. Ocenjevalci so si precej enotni, da gre za eno najboljših mobilnih brezplačnih iger iz serije, saj vključuje kup elementov iz originalnih Final Fantasyjev za računalnike in konzole, kot so raziskovanje mest in podzemnih jam, iskanje skritih zakladov, nadgrajevanje junakov in seveda bojevanje. Ker gre za igro tipa MMORPG (množično večigralsko spletno igranje domišljijskih vlog), se v bitke in raziskovanja odpravljamo z resničnimi soigralci. Čeprav gre v osnovi za brezplačno, pa lahko v aplikaciji kar zapravljamo, saj dodatki stanejo od enega do sto evrov.Za ljubitelje bencinskih hlapov sta na voljo Asphalt 8: Airborne in Asphalt Extreme. Prva igra že dolgo velja za pravo 'mučiteljico' pametnih telefonov, saj je strojno precej zahtevna, druga pa je njena relijevska različica. Poleg posameznih dirk se lahko pri obeh odpravimo 'delat kariero', osvajamo nagrade in denarce ter kupujemo nove, hitrejše avte, lahko pa se pomerimo tudi v spletnih dirkah z drugimi igralci. Grafika je navdušujoča, če imaš zmogljiv telefon, dirkanje pa adrenalinsko. Skozi igro se da z vztrajnostjo in obveznim friziranjem vozil prebiti brez stroškov, komur pa se mudi, si lahko omisli nadgradnje in nove avte, a za to je treba odšteti od pol evra do stotaka.