Zakaj je moj prenosnik tako počasen?

Slovenci smo se kar nekako navadili na hitro menjavanje pametnih telefonov tam na dve leti, kakor nam dovoljujejo operaterji mobilne telefonije, največji zanesenjaki pa jih lahko pri enem od operaterjev odslej vsako leto zamenjajo z vsakim novim, sodobnejšim modelom svojega najljubšega telefona. Nekoliko bolj stiskaški pa smo pri nakupu računalnika oziroma prenosnika, čeprav so njihove cene v primerjavi s pametnimi telefoni že kar smešno nizke. Za ceno telefona višjega razreda zdaj dobiš že presneto dober prenosnik.



Trdina



A čas naredi svoje. Še tako hiter računalnik bo sčasoma postajal čedalje počasnejši. In v zadnjih letih glavni razlog za počasnejše delo sploh ni procesor, ampak marsikaj drugega. Eden od največjih zaviralnikov dela osebnega računalnika je počasen klasični trdi disk, ki uporablja vrteče se magnetne plošče, na katerih so shranjeni podatki. Najopaznejšo razliko v njegovem delovanju bomo opazili, če bomo tradicionalni disk zamenjali z diskom SSD (solid state disk), ki v bistvu sploh ni več disk, ampak flash pomnilnik. Ker nima mehanskih delov, se pravi, da igla ne brska za podatki po vrteči se plošči, podatke bere in zapisuje veliko hitreje. Za primerjavo: če običajen trdi disk, ki se vrti s hitrostjo 7200 vrtljajev na minuto, v povprečju dosega hitrost prenosa podatkov 60 MB na sekundo, nekateri pa tudi malce več, zdaj že čisto običajni diski SSD to počno s hitrostjo 500 ali 550 MB/s. Razlika je očitna: zagonski čas računalnika se po navadi več kot prepolovi, da o zaganjanju programov in na splošno hitrejšem delovanju niti ne govorimo. In cene diskov SSD so zdaj končno bolj dostopne: za hiter disk SSD prostornine 250 GB je treba odšteti le še kakega stotaka. In menjava je pri večini prenosnikov zelo preprosta.



Drugi pogosti zaviralnik je gneča na disku, pa naj gre za klasični disk ali SSD. Več ko imamo programov in datotek na disku, počasneje bo iskal podatke. In dlje ko jih bo iskal, počasneje bo delal celotni sistem. A rešitev je precej preprosta – in brezplačna: odstranimo tiste stvari, ki jih ne uporabljamo. V operacijskem sistemu Windows v Nadzorni plošči kliknemo na Programe in nato preprosto odstranimo neželene programe. Nato pobrišemo še datoteke, ki jih ne potrebujemo več, in gremo za dobro mero še v mapo Prenosi, kjer odstranimo inštalacijske programčke in druge stvari, ki spadajo v koš. Pri starejših Oknih je bilo na splošno priporočljivo izvesti defragmentacijo diska, novejše različice najbolj razširjenega operacijskega sistema na svetu pa znajo že lepše ravnati s podatki.



Še ena precej poceni (nekaj deset evrov) in preprosta rešitev je nakup dodatnega delovnega pomnilnika (DDR). Sama menjava rama ni noben bavbav, le ugotoviti je treba, katerega uporablja naš računalnik in koliko ga ima. Če nismo prepričani, lahko po internetu pobrskamo za specifikacijami našega prenosnika. Pri starejših Windowsih (Vista ali 7) na hitro pogledamo, koliko spomina imajo, v Nadzorni plošči v sekciji Sistem, v desetki pa v Upravitelju opravil pogledamo, koliko pomnilnika ima in koliko rež je že zasedenih. Tukaj je zelo pomembno preveriti, kakšen operacijski sistem imamo: če je 32-bitni, nima smisla nabavljati več kot 4 GB rama, saj bo sistem prepoznal le dobre tri gigabajte, medtem ko bo z večjo količino pomnilnika resnično zaživel samo 64-bitni sistem.



Mečina



Računalnik lahko pospešimo tudi brez odpiranja ohišja, in sicer tako, da mu damo manj dela. Če uporabljamo veliko zavihkov v brskalniku in poganjamo več programov oziroma aplikacij hkrati, je to morda že preveč za našega starčka. Prenosnik bo začel hitreje delati, pa še ventilatorji se bodo manj vrteli, če bomo delali manj stvari naenkrat, saj bo procesor manj obremenjen. Če programa ne uporabljamo, ga preprosto zapremo. Kako je s tem, najhitreje preverimo v Upravitelju opravil, kjer si lahko ogledamo, koliko sistemskih virov (procesor, spomin, disk in mreža) izkorišča posamezen program. Tukaj lahko tudi izklapljamo programe in procese.



Zelo pomembna stvar pa je tudi redno posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij, saj poleg varnostnih zaplat ponuja tudi številne izboljšave in pohitritve delovanja. V nadzorni plošči izberemo način posodabljanja: ali bomo to počeli ročno, ali bomo sistemu dovolili, da popravke in nadgradnje s spleta potegne in naloži sam, ali pa izbrali vmesno pot, kjer bo sistem redno pregledoval, ali so na voljo popravki, naložili pa jih bomo sami. SSD je odlična rešitev za pospešitev počasnega prenosnika. Dodaten pomnilnik za malo denarja pospeši delo računalnika. Preprosto odstranjevanje programov v Oknih.